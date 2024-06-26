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На данный момент известно о шести погибших при пожаре во Фрязино - РИА Новости, 26.06.2024
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08:21 26.06.2024 (обновлено: 08:37 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/pozhar-1955490142.html
На данный момент известно о шести погибших при пожаре во Фрязино
На данный момент известно о шести погибших при пожаре во Фрязино - РИА Новости, 26.06.2024
На данный момент известно о шести погибших при пожаре во Фрязино
К настоящему времени известно о шести погибших при пожаре во Фрязино, сообщается в Telegram-канале главного следственного управления СК России по Московской... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T08:21
2024-06-26T08:37
крупный пожар во фрязино
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. К настоящему времени известно о шести погибших при пожаре во Фрязино, сообщается в Telegram-канале главного следственного управления СК России по Московской области.Пожар на площади 5 тысяч квадратных метров произошёл в восьмиэтажном административно-складском здании в подмосковном Фрязино в понедельник днем. О ликвидации открытого горения МЧС сообщило ближе к десяти вечера."К настоящему времени известно о шести погибших", - говорится в сообщении СК.Уточняется, что возгорание произошло, предположительно, из-за неисправности электрической проводки на пятом этаже здания, после чего огонь распространился на большую площадь внутри помещений.В ведомстве добавили, что причиной гибели людей послужило в том числе нарушение требований пожарной безопасности в части отсутствия систем сигнализации, оповещения, пожаротушения, а также блокировки пожарных выходов.
https://radiosputnik.ru/20240621/pozhar-1954624506.html
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крупный пожар во фрязино, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Крупный пожар во Фрязино, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
На данный момент известно о шести погибших при пожаре во Фрязино

СК: к настоящему времени известно о шести погибших при пожаре во Фрязино

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ ликвидируют пожар в подмосковном Фрязино
Сотрудники МЧС РФ ликвидируют пожар в подмосковном Фрязино - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС РФ ликвидируют пожар в подмосковном Фрязино
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. К настоящему времени известно о шести погибших при пожаре во Фрязино, сообщается в Telegram-канале главного следственного управления СК России по Московской области.
Пожар на площади 5 тысяч квадратных метров произошёл в восьмиэтажном административно-складском здании в подмосковном Фрязино в понедельник днем. О ликвидации открытого горения МЧС сообщило ближе к десяти вечера.
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"К настоящему времени известно о шести погибших", - говорится в сообщении СК.
Уточняется, что возгорание произошло, предположительно, из-за неисправности электрической проводки на пятом этаже здания, после чего огонь распространился на большую площадь внутри помещений.
В ведомстве добавили, что причиной гибели людей послужило в том числе нарушение требований пожарной безопасности в части отсутствия систем сигнализации, оповещения, пожаротушения, а также блокировки пожарных выходов.
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Крупный пожар во ФрязиноСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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