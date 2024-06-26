https://ria.ru/20240626/postradavshie-1955712453.html

Источник: пострадавшие при сходе поезда в Коми получили переломы

Источник: пострадавшие при сходе поезда в Коми получили переломы - РИА Новости, 26.06.2024

Источник: пострадавшие при сходе поезда в Коми получили переломы

Люди, пострадавшие из-за схода с рельсов поезда "Воркута - Новороссийск" в Коми, получили переломы позвоночника и других частей тела, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T22:34

2024-06-26T22:34

2024-06-26T23:04

сход пассажирского поезда с рельс в коми

происшествия

инта

новороссийск

воркута

владимир уйба

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Люди, пострадавшие из-за схода с рельсов поезда "Воркута - Новороссийск" в Коми, получили переломы позвоночника и других частей тела, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. Все 195 пассажиров сошедшего с рельсов поезда "Воркута - Новороссийск", в том числе пострадавшие, эвакуированы в Инту. По словам главы республики Владимира Уйбы, к месту происшествия для оказания оперативной помощи на поезде МЧС добрались медики из Инты."Десять человек сильно пострадали, диагностируют переломы позвоночника и других частей тела", - сказал собеседник агентства.Он также отметил, что вагоны поезда, которые остались на пути, продолжат следование до станции Печора."Сегодня прошел сильный ливень, гроза была (в районе города Инты - ред.), это могло стать причиной размыва насыпи", - также отметил источник.

https://ria.ru/20240626/poezd-1955691597.html

инта

новороссийск

воркута

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры сошедшего с рельсов поезда Воркута-Новороссийск Не менее 5 человек получили ушибы и порезы после схода вагонов поезда в Коми, их осматривают врачи, сообщают местные власти. В поезде ехали 232 человека, предположительно, авария могла произойти из-за подмыва путей. 2024-06-26T22:34 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сход пассажирского поезда с рельс в коми, происшествия, инта, новороссийск, воркута, владимир уйба, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)