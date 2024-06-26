https://ria.ru/20240626/postradavshie-1955691300.html

Не менее пяти человек получили ушибы и порезы после схода поезда в Коми

Не менее пяти человек получили ушибы и порезы после схода поезда в Коми - РИА Новости, 26.06.2024

Не менее пяти человек получили ушибы и порезы после схода поезда в Коми

По предварительным данным, не менее пяти пассажиров поезда Воркута – Новороссийск получили ушибы и порезы после того, как несколько вагонов сошли с рельсов... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T19:51

2024-06-26T19:51

2024-06-26T20:04

происшествия

инта

сход пассажирского поезда с рельс в коми

воркута

новороссийск

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости. По предварительным данным, не менее пяти пассажиров поезда Воркута – Новороссийск получили ушибы и порезы после того, как несколько вагонов сошли с рельсов вскоре после отъезда от станции Инта в Коми, сообщают власти Инты.В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми, к месту происшествия направлены оперативные службы, информация о пострадавших уточняется, сообщали в РЖД."По непроверенным данным, не менее пяти человек получили ушибы и порезы, их осматривают врачи", – сообщается на странице администрации Инты в соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20240626/poezd-1955691597.html

инта

воркута

новороссийск

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происшествия, инта, сход пассажирского поезда с рельс в коми, воркута, новороссийск, ржд