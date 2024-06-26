https://ria.ru/20240626/postradavshie-1955691300.html
Не менее пяти человек получили ушибы и порезы после схода поезда в Коми
Не менее пяти человек получили ушибы и порезы после схода поезда в Коми - РИА Новости, 26.06.2024
Не менее пяти человек получили ушибы и порезы после схода поезда в Коми
По предварительным данным, не менее пяти пассажиров поезда Воркута – Новороссийск получили ушибы и порезы после того, как несколько вагонов сошли с рельсов... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T19:51
2024-06-26T19:51
2024-06-26T20:04
происшествия
инта
сход пассажирского поезда с рельс в коми
воркута
новороссийск
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955688656_0:226:472:492_1920x0_80_0_0_0cf6ea9564c17ecc3b5b3ccd938f3dea.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости. По предварительным данным, не менее пяти пассажиров поезда Воркута – Новороссийск получили ушибы и порезы после того, как несколько вагонов сошли с рельсов вскоре после отъезда от станции Инта в Коми, сообщают власти Инты.В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми, к месту происшествия направлены оперативные службы, информация о пострадавших уточняется, сообщали в РЖД."По непроверенным данным, не менее пяти человек получили ушибы и порезы, их осматривают врачи", – сообщается на странице администрации Инты в соцсети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20240626/poezd-1955691597.html
инта
воркута
новороссийск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955688656_0:208:472:562_1920x0_80_0_0_8c2fc2380a282e36be9574f0e7a5695f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, инта, сход пассажирского поезда с рельс в коми, воркута, новороссийск, ржд
Происшествия, Инта, Сход пассажирского поезда с рельс в Коми, Воркута, Новороссийск, РЖД
Не менее пяти человек получили ушибы и порезы после схода поезда в Коми
Не менее пяти человек получили ушибы и порезы после схода вагонов поезда в Коми