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Не менее пяти человек получили ушибы и порезы после схода поезда в Коми - РИА Новости, 26.06.2024
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19:51 26.06.2024 (обновлено: 20:04 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/postradavshie-1955691300.html
Не менее пяти человек получили ушибы и порезы после схода поезда в Коми
Не менее пяти человек получили ушибы и порезы после схода поезда в Коми - РИА Новости, 26.06.2024
Не менее пяти человек получили ушибы и порезы после схода поезда в Коми
По предварительным данным, не менее пяти пассажиров поезда Воркута – Новороссийск получили ушибы и порезы после того, как несколько вагонов сошли с рельсов... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T19:51
2024-06-26T20:04
происшествия
инта
сход пассажирского поезда с рельс в коми
воркута
новороссийск
ржд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости. По предварительным данным, не менее пяти пассажиров поезда Воркута – Новороссийск получили ушибы и порезы после того, как несколько вагонов сошли с рельсов вскоре после отъезда от станции Инта в Коми, сообщают власти Инты.В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми, к месту происшествия направлены оперативные службы, информация о пострадавших уточняется, сообщали в РЖД."По непроверенным данным, не менее пяти человек получили ушибы и порезы, их осматривают врачи", – сообщается на странице администрации Инты в соцсети "ВКонтакте".
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инта
воркута
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происшествия, инта, сход пассажирского поезда с рельс в коми, воркута, новороссийск, ржд
Происшествия, Инта, Сход пассажирского поезда с рельс в Коми, Воркута, Новороссийск, РЖД
Не менее пяти человек получили ушибы и порезы после схода поезда в Коми

Не менее пяти человек получили ушибы и порезы после схода вагонов поезда в Коми

© Северо-Западная транспортная прокуратураМесто происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми
Место происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми
© Северо-Западная транспортная прокуратура
Место происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости. По предварительным данным, не менее пяти пассажиров поезда Воркута – Новороссийск получили ушибы и порезы после того, как несколько вагонов сошли с рельсов вскоре после отъезда от станции Инта в Коми, сообщают власти Инты.
В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми, к месту происшествия направлены оперативные службы, информация о пострадавших уточняется, сообщали в РЖД.
"По непроверенным данным, не менее пяти человек получили ушибы и порезы, их осматривают врачи", – сообщается на странице администрации Инты в соцсети "ВКонтакте".
Место происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Власти Инты назвали возможную причину схода поезда в Коми
Вчера, 19:54
 
ПроисшествияИнтаСход пассажирского поезда с рельс в КомиВоркутаНовороссийскРЖД
 
 
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