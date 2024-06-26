https://ria.ru/20240626/pomosch-1955673339.html

Челябинская область продолжает оказывать помощь участникам СВО

Челябинская область продолжает оказывать помощь участникам СВО - РИА Новости, 26.06.2024

Челябинская область продолжает оказывать помощь участникам СВО

Единая система комплексной помощи участникам специальной военной операции и их семьям организована в Челябинской области, военнослужащие получают... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T18:25

2024-06-26T18:25

2024-06-26T18:25

челябинская область

кунашакский район

алексей текслер

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955128552_0:22:3272:1863_1920x0_80_0_0_912cb87d0f6c939c6d315b7a6df8df5a.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 26 июн – РИА Новости. Единая система комплексной помощи участникам специальной военной операции и их семьям организована в Челябинской области, военнослужащие получают соответствующие выплаты, их дети могут бесплатно отдохнуть, также реабилитацию в региональном госпитале ветеранов прошли уже более 1,5 тысяч человек, сообщил губернатор региона Алексей Текслер. Глава региона на форуме для содействия трудоустройству и социальной адаптации участников СВО и их семей "Будущее для СВОих" сообщил, что в Челябинской области выстроена единая система комплексной помощи военнослужащим и их родственникам, предоставляются выплаты как самим участникам спецоперации, так и их семьям, также организован бесплатный отдых для детей, оказывается помощь при получении образования. "Эта система работает, совершенствуется, отвечая на запросы людей и требования времени. Область предоставляет выплаты как самим участникам спецоперации, так и их семьям. Также необходимо отметить сплоченность общества и объем поддержки нашим воинам: волонтеры, социально ориентированные некоммерческие организации, простые люди помогают всем чем могут нашим героям. Хочу отметить наших депутатов, администрации, трудовые коллективы. Ребята чувствуют поддержку Южного Урала, пишут и говорят об этом", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Текслера. Он уточнил, что с 2023 года участникам СВО из Челябинской области, которые отличились во время службы, дается право получить земельный участок или заменить его денежной компенсацией, также действуют меры соцподдержки по газификации домовладений. Кроме того, по его словам, увеличен размер единовременной региональной выплаты при заключении контракта с Минобороны РФ до 305 тысяч рублей, вместе с федеральной составляющей получается 500 тысяч рублей. Также, добавил Текслер, активно включен в работу с участниками СВО и их семьями областной госпиталь ветеранов войн - здесь оказывают медицинскую реабилитацию и восстановление по различным программам, с начала СВО прошли лечение более 1,5 тысячи человек. По данным пресс-службы, в рамках форума военнослужащие и члены их семей смогут обсудить сложные вопросы системной и комплексной реабилитации, решить вопросы с дальнейшем получением образования и трудоустройства. А специалисты, работающие в сфере поддержки участников СВО, смогут обменяться опытом, практиками и технологиями работы. Для этого в программе форума, который продлится в течение всего дня, запланированы пленарная сессия, ярмарка вакансий, консультации службы занятости, презентация высших и средних профессиональных организаций. Как отметила министр социальных отношений региона Ирина Буторина, министерство координирует комплексное сопровождение участников СВО и членов их семей. "Мы ставим перед собой задачу помочь военнослужащим после возвращения из зоны боевых действий адаптироваться к мирной жизни, в том числе найти новую работу. Для этого мы пригласили представителей крупнейших компаний Челябинской области, которые представят свои вакансии. Специалисты службы занятости проведут консультации по вопросам трудоустройства. Также можно будет узнать о льготах при поступлении в организации высшего и среднего профессионального образования", – цитирует пресс-служба слова Буториной. По словам матери погибшего участника СВО Ларисы Султановой из Кунашакского района, ее сын погиб 2 года назад, и она на этом мероприятии хотела бы получить юридическую помощь. Штурмовик Данила Зазуля из Челябинска, получивший ранение в ходе СВО, сказал, что в настоящее время находится в поисках работы и рассчитывает, что форум ему в этом поможет. "Я сейчас нахожусь в поисках работы и от Фонда "Защитники Отечества" меня сюда направили, чтобы посмотрел, послушал и выбрал свое направление. На перспективу – возможно обучение. Ранее я работал токарем, сейчас не работаю. Хочу получить новую специальность", - сообщил он журналистам.

https://ria.ru/20240624/turizm-1955130493.html

https://ria.ru/20240614/podderzhka-1952842121.html

https://ria.ru/20240613/selkhoznalog-1952684564.html

кунашакский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

кунашакский район, алексей текслер, сво