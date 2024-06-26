https://ria.ru/20240626/pomosch-1955568042.html
Технику для перевозки гусеничных машин отправили из Оренбурга в зону СВО
Технику для перевозки гусеничных машин отправили из Оренбурга в зону СВО - РИА Новости, 26.06.2024
Технику для перевозки гусеничных машин отправили из Оренбурга в зону СВО
Машины для перевозки гусеничной техники отправили в зону спецоперации из Оренбурга, сообщило региональное отделение общественного движения "Народный фронт" в... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T13:30
2024-06-26T13:30
2024-06-26T13:30
надежные люди
оренбург
сво
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УФА, 26 июн – РИА Новости. Машины для перевозки гусеничной техники отправили в зону спецоперации из Оренбурга, сообщило региональное отделение общественного движения "Народный фронт" в Оренбурге. "Народный фронт отправил из Оренбурга бойцам СВО автомобиль и технику "Камаз". Тяжелый автомобиль и полуприцеп с большой грузоподъемностью помогут нашим бойцам на херсонском направлении. В частности, они будут использованы для транспортировки гусеничной техники... Ранее шесть единиц такой же техники от "Газпром добыча Оренбург" уже были доставлены штурмовикам и десантникам в зону СВО", - говорится в сообщении. "Технику направят в херсонском направлении, сейчас идет полным ходом ремонт всех дорог, поэтому гусеничная техника не может ходить своим ходом. И соответственно такие машины мы перевозим на тяжелых прицепах", - приводятся в сообщении слова военнослужащего Сергея Домрачева.
https://ria.ru/20240626/pomosch-1955530641.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбург, сво
Надежные люди, Оренбург, СВО
УФА, 26 июн – РИА Новости. Машины для перевозки гусеничной техники отправили в зону спецоперации из Оренбурга, сообщило региональное отделение общественного движения "Народный фронт" в Оренбурге.
"Народный фронт отправил из Оренбурга бойцам СВО автомобиль и технику "Камаз". Тяжелый автомобиль и полуприцеп с большой грузоподъемностью помогут нашим бойцам на херсонском направлении. В частности, они будут использованы для транспортировки гусеничной техники... Ранее шесть единиц такой же техники от "Газпром добыча Оренбург" уже были доставлены штурмовикам и десантникам в зону СВО
", - говорится в сообщении.
"Технику направят в херсонском направлении, сейчас идет полным ходом ремонт всех дорог, поэтому гусеничная техника не может ходить своим ходом. И соответственно такие машины мы перевозим на тяжелых прицепах", - приводятся в сообщении слова военнослужащего Сергея Домрачева.