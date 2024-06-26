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Технику для перевозки гусеничных машин отправили из Оренбурга в зону СВО - РИА Новости, 26.06.2024
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13:30 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/pomosch-1955568042.html
Технику для перевозки гусеничных машин отправили из Оренбурга в зону СВО
Технику для перевозки гусеничных машин отправили из Оренбурга в зону СВО - РИА Новости, 26.06.2024
Технику для перевозки гусеничных машин отправили из Оренбурга в зону СВО
Машины для перевозки гусеничной техники отправили в зону спецоперации из Оренбурга, сообщило региональное отделение общественного движения "Народный фронт" в... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T13:30
2024-06-26T13:30
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УФА, 26 июн – РИА Новости. Машины для перевозки гусеничной техники отправили в зону спецоперации из Оренбурга, сообщило региональное отделение общественного движения "Народный фронт" в Оренбурге. "Народный фронт отправил из Оренбурга бойцам СВО автомобиль и технику "Камаз". Тяжелый автомобиль и полуприцеп с большой грузоподъемностью помогут нашим бойцам на херсонском направлении. В частности, они будут использованы для транспортировки гусеничной техники... Ранее шесть единиц такой же техники от "Газпром добыча Оренбург" уже были доставлены штурмовикам и десантникам в зону СВО", - говорится в сообщении. "Технику направят в херсонском направлении, сейчас идет полным ходом ремонт всех дорог, поэтому гусеничная техника не может ходить своим ходом. И соответственно такие машины мы перевозим на тяжелых прицепах", - приводятся в сообщении слова военнослужащего Сергея Домрачева.
https://ria.ru/20240626/pomosch-1955530641.html
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оренбург, сво
Надежные люди, Оренбург, СВО

Технику для перевозки гусеничных машин отправили из Оренбурга в зону СВО

© Народный фронт| Оренбургская область/ВКонтактеСкриншот из видео отправки машины для перевозки гусеничной техники в зону спецоперации из Оренбурга
Скриншот из видео отправки машины для перевозки гусеничной техники в зону спецоперации из Оренбурга
© Народный фронт| Оренбургская область/ВКонтакте
Скриншот из видео отправки машины для перевозки гусеничной техники в зону спецоперации из Оренбурга
Читать ria.ru в
УФА, 26 июн – РИА Новости. Машины для перевозки гусеничной техники отправили в зону спецоперации из Оренбурга, сообщило региональное отделение общественного движения "Народный фронт" в Оренбурге.
"Народный фронт отправил из Оренбурга бойцам СВО автомобиль и технику "Камаз". Тяжелый автомобиль и полуприцеп с большой грузоподъемностью помогут нашим бойцам на херсонском направлении. В частности, они будут использованы для транспортировки гусеничной техники... Ранее шесть единиц такой же техники от "Газпром добыча Оренбург" уже были доставлены штурмовикам и десантникам в зону СВО", - говорится в сообщении.
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"Технику направят в херсонском направлении, сейчас идет полным ходом ремонт всех дорог, поэтому гусеничная техника не может ходить своим ходом. И соответственно такие машины мы перевозим на тяжелых прицепах", - приводятся в сообщении слова военнослужащего Сергея Домрачева.
 
Надежные людиОренбургСВО
 
 
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