https://ria.ru/20240626/pomosch-1955568042.html

Технику для перевозки гусеничных машин отправили из Оренбурга в зону СВО

Технику для перевозки гусеничных машин отправили из Оренбурга в зону СВО - РИА Новости, 26.06.2024

Технику для перевозки гусеничных машин отправили из Оренбурга в зону СВО

Машины для перевозки гусеничной техники отправили в зону спецоперации из Оренбурга, сообщило региональное отделение общественного движения "Народный фронт" в... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T13:30

2024-06-26T13:30

2024-06-26T13:30

надежные люди

оренбург

сво

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УФА, 26 июн – РИА Новости. Машины для перевозки гусеничной техники отправили в зону спецоперации из Оренбурга, сообщило региональное отделение общественного движения "Народный фронт" в Оренбурге. "Народный фронт отправил из Оренбурга бойцам СВО автомобиль и технику "Камаз". Тяжелый автомобиль и полуприцеп с большой грузоподъемностью помогут нашим бойцам на херсонском направлении. В частности, они будут использованы для транспортировки гусеничной техники... Ранее шесть единиц такой же техники от "Газпром добыча Оренбург" уже были доставлены штурмовикам и десантникам в зону СВО", - говорится в сообщении. "Технику направят в херсонском направлении, сейчас идет полным ходом ремонт всех дорог, поэтому гусеничная техника не может ходить своим ходом. И соответственно такие машины мы перевозим на тяжелых прицепах", - приводятся в сообщении слова военнослужащего Сергея Домрачева.

https://ria.ru/20240626/pomosch-1955530641.html

оренбург

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

оренбург, сво