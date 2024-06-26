https://ria.ru/20240626/pogoda-1955721414.html

Москвичам рассказали о погоде в июле

Москвичам рассказали о погоде в июле - РИА Новости, 26.06.2024

Москвичам рассказали о погоде в июле

Температура воздуха в Москве в июле будет на 2-2,5 градуса теплее нормы, без холодных провалов и изнуряющей жары, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T23:45

2024-06-26T23:45

2024-06-26T23:45

общество

москва

россия

евгений тишковец

экология в россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/17/1898171335_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_ae68cc6e6f3632e1e9d9b9e39cf2c125.jpg

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Температура воздуха в Москве в июле будет на 2-2,5 градуса теплее нормы, без холодных провалов и изнуряющей жары, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Что касается долгосрочного прогноза на июль, то оценивается как позитивный. Фоновая среднемесячная температура воздуха в Москве и Центральной России будет на 2-2,5 градуса теплее нормы с недобором дождей в 10-30%. Причем, холодных провалов не ожидается ни в одной из декад. Изнуряющей жары тоже не предвидится", — рассказал Тишковец. Синоптик добавил, что июль уверенно продемонстрирует статус "макушки" лета и будет идеальным месяцем для тех, кто выберет себе отпуск в средней полосе России.

https://ria.ru/20240625/asteroid-1955381311.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, россия, евгений тишковец, экология в россии