https://ria.ru/20240626/pogoda-1955721414.html
Москвичам рассказали о погоде в июле
Москвичам рассказали о погоде в июле - РИА Новости, 26.06.2024
Москвичам рассказали о погоде в июле
Температура воздуха в Москве в июле будет на 2-2,5 градуса теплее нормы, без холодных провалов и изнуряющей жары, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T23:45
2024-06-26T23:45
2024-06-26T23:45
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евгений тишковец
экология в россии
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Температура воздуха в Москве в июле будет на 2-2,5 градуса теплее нормы, без холодных провалов и изнуряющей жары, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Что касается долгосрочного прогноза на июль, то оценивается как позитивный. Фоновая среднемесячная температура воздуха в Москве и Центральной России будет на 2-2,5 градуса теплее нормы с недобором дождей в 10-30%. Причем, холодных провалов не ожидается ни в одной из декад. Изнуряющей жары тоже не предвидится", — рассказал Тишковец. Синоптик добавил, что июль уверенно продемонстрирует статус "макушки" лета и будет идеальным месяцем для тех, кто выберет себе отпуск в средней полосе России.
https://ria.ru/20240625/asteroid-1955381311.html
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общество, москва, россия, евгений тишковец, экология в россии
Общество, Москва, Россия, Евгений Тишковец, Экология в России
Москвичам рассказали о погоде в июле
Синоптик Тишковец: в Москве в июле будет на 2-2,5 градуса теплее нормы