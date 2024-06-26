Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в июле - РИА Новости, 26.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:45 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/pogoda-1955721414.html
Москвичам рассказали о погоде в июле
Москвичам рассказали о погоде в июле - РИА Новости, 26.06.2024
Москвичам рассказали о погоде в июле
Температура воздуха в Москве в июле будет на 2-2,5 градуса теплее нормы, без холодных провалов и изнуряющей жары, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T23:45
2024-06-26T23:45
общество
москва
россия
евгений тишковец
экология в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/17/1898171335_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_ae68cc6e6f3632e1e9d9b9e39cf2c125.jpg
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Температура воздуха в Москве в июле будет на 2-2,5 градуса теплее нормы, без холодных провалов и изнуряющей жары, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Что касается долгосрочного прогноза на июль, то оценивается как позитивный. Фоновая среднемесячная температура воздуха в Москве и Центральной России будет на 2-2,5 градуса теплее нормы с недобором дождей в 10-30%. Причем, холодных провалов не ожидается ни в одной из декад. Изнуряющей жары тоже не предвидится", — рассказал Тишковец. Синоптик добавил, что июль уверенно продемонстрирует статус "макушки" лета и будет идеальным месяцем для тех, кто выберет себе отпуск в средней полосе России.
https://ria.ru/20240625/asteroid-1955381311.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/17/1898171335_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_3261814fe5ea7dd43b9819c479bd505e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, россия, евгений тишковец, экология в россии
Общество, Москва, Россия, Евгений Тишковец, Экология в России
Москвичам рассказали о погоде в июле

Синоптик Тишковец: в Москве в июле будет на 2-2,5 градуса теплее нормы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПруды в Москве
Пруды в Москве - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Пруды в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Температура воздуха в Москве в июле будет на 2-2,5 градуса теплее нормы, без холодных провалов и изнуряющей жары, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Что касается долгосрочного прогноза на июль, то оценивается как позитивный. Фоновая среднемесячная температура воздуха в Москве и Центральной России будет на 2-2,5 градуса теплее нормы с недобором дождей в 10-30%. Причем, холодных провалов не ожидается ни в одной из декад. Изнуряющей жары тоже не предвидится", — рассказал Тишковец.
Синоптик добавил, что июль уверенно продемонстрирует статус "макушки" лета и будет идеальным месяцем для тех, кто выберет себе отпуск в средней полосе России.
Астероид приближается к Земле - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Ученые предупредили о приближении к Земле "астероида-убийцы"
25 июня, 16:43
 
ОбществоМоскваРоссияЕвгений ТишковецЭкология в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала