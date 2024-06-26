https://ria.ru/20240626/pogoda-1955641735.html

Москвичей предупредили об ухудшении погоды

Москвичей предупредили об ухудшении погоды - РИА Новости, 26.06.2024

Москвичей предупредили об ухудшении погоды

Комплекс городского хозяйства Москвы в Telegram-канале призвал жителей и гостей столицы быть внимательными из-за дождя и сильного ветра в среду. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T16:54

2024-06-26T16:54

2024-06-26T17:42

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

погода

общество

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы в Telegram-канале призвал жителей и гостей столицы быть внимательными из-за дождя и сильного ветра в среду. "По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидается дождь, усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что необходимо быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.Позже в ведомстве сообщили, что в ближайшие часы порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду, а местами ожидается гроза.

https://ria.ru/20240626/pogoda-1955537141.html

москва

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, городское хозяйство москвы, погода, общество