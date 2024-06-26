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Москвичей предупредили об ухудшении погоды - РИА Новости, 26.06.2024
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16:54 26.06.2024 (обновлено: 17:42 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/pogoda-1955641735.html
Москвичей предупредили об ухудшении погоды
Москвичей предупредили об ухудшении погоды - РИА Новости, 26.06.2024
Москвичей предупредили об ухудшении погоды
Комплекс городского хозяйства Москвы в Telegram-канале призвал жителей и гостей столицы быть внимательными из-за дождя и сильного ветра в среду. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T16:54
2024-06-26T17:42
москва сегодня: мегаполис для жизни
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городское хозяйство москвы
погода
общество
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы в Telegram-канале призвал жителей и гостей столицы быть внимательными из-за дождя и сильного ветра в среду. "По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидается дождь, усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что необходимо быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.Позже в ведомстве сообщили, что в ближайшие часы порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду, а местами ожидается гроза.
https://ria.ru/20240626/pogoda-1955537141.html
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москва, городское хозяйство москвы, погода, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Погода, Общество
Москвичей предупредили об ухудшении погоды

Власти призвали москвичей быть внимательными из-за дождя и сильного ветра

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Дождь в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы в Telegram-канале призвал жителей и гостей столицы быть внимательными из-за дождя и сильного ветра в среду.
"По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидается дождь, усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что необходимо быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
Позже в ведомстве сообщили, что в ближайшие часы порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду, а местами ожидается гроза.
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