https://ria.ru/20240626/pogoda-1955537141.html

Москвичам рассказали, когда вернется летняя жара

Москвичам рассказали, когда вернется летняя жара - РИА Новости, 26.06.2024

Москвичам рассказали, когда вернется летняя жара

Настоящее жаркое лето вернется в Москву в воскресенье, столбик термометра поднимется до плюс 29, с пятницы по субботу в столице ожидается до плюс 27 градусов,... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T11:53

2024-06-26T11:53

2024-06-26T11:53

общество

москва

татьяна позднякова

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809062065_0:11:2908:1648_1920x0_80_0_0_f3c47d9468d34096d90bed0fa7380eb7.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Настоящее жаркое лето вернется в Москву в воскресенье, столбик термометра поднимется до плюс 29, с пятницы по субботу в столице ожидается до плюс 27 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, в ближайшие дни погода в Москве будет налаживаться, постепенно к региону переместится более теплая, северо-западная периферия антициклона. Именно поэтому ветер постепенно будет сменяться на южное направление, а температура воздуха повышаться. "Уже сегодня еще возможен небольшой кратковременный дождь, в четверг – без существенных осадков, а пятница, суббота, воскресенье – просто отличная погода. И ночи станут заметно теплее, где-то 14-16 градусов, а в воскресенье может быть и 18-20 градусов. И дневная температура в пятницу и в субботу 25-27 градусов. В воскресенье – 27-29 градусов. И в последний день июня вернет нас в настоящее жаркое лето", - рассказала Позднякова.

https://ria.ru/20240616/otdykh-1952851240.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, татьяна позднякова, погода