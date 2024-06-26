https://ria.ru/20240626/pogoda-1955537141.html
Москвичам рассказали, когда вернется летняя жара
Москвичам рассказали, когда вернется летняя жара - РИА Новости, 26.06.2024
Москвичам рассказали, когда вернется летняя жара
Настоящее жаркое лето вернется в Москву в воскресенье, столбик термометра поднимется до плюс 29, с пятницы по субботу в столице ожидается до плюс 27 градусов,... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T11:53
2024-06-26T11:53
2024-06-26T11:53
общество
москва
татьяна позднякова
погода
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Настоящее жаркое лето вернется в Москву в воскресенье, столбик термометра поднимется до плюс 29, с пятницы по субботу в столице ожидается до плюс 27 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, в ближайшие дни погода в Москве будет налаживаться, постепенно к региону переместится более теплая, северо-западная периферия антициклона. Именно поэтому ветер постепенно будет сменяться на южное направление, а температура воздуха повышаться. "Уже сегодня еще возможен небольшой кратковременный дождь, в четверг – без существенных осадков, а пятница, суббота, воскресенье – просто отличная погода. И ночи станут заметно теплее, где-то 14-16 градусов, а в воскресенье может быть и 18-20 градусов. И дневная температура в пятницу и в субботу 25-27 градусов. В воскресенье – 27-29 градусов. И в последний день июня вернет нас в настоящее жаркое лето", - рассказала Позднякова.
https://ria.ru/20240616/otdykh-1952851240.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, татьяна позднякова, погода
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Погода
Москвичам рассказали, когда вернется летняя жара
Позднякова: в Москве в последний день июня ожидается до 29 градусов тепла
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Настоящее жаркое лето вернется в Москву в воскресенье, столбик термометра поднимется до плюс 29, с пятницы по субботу в столице ожидается до плюс 27 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, в ближайшие дни погода в Москве будет налаживаться, постепенно к региону переместится более теплая, северо-западная периферия антициклона. Именно поэтому ветер постепенно будет сменяться на южное направление, а температура воздуха повышаться.
"Уже сегодня еще возможен небольшой кратковременный дождь, в четверг – без существенных осадков, а пятница, суббота, воскресенье – просто отличная погода. И ночи станут заметно теплее, где-то 14-16 градусов, а в воскресенье может быть и 18-20 градусов. И дневная температура в пятницу и в субботу 25-27 градусов. В воскресенье – 27-29 градусов. И в последний день июня вернет нас в настоящее жаркое лето", - рассказала Позднякова.