https://ria.ru/20240626/pogoda-1955492112.html

Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 26.06.2024

Москвичам рассказали о погоде в среду

Местами кратковременный дождь, облачная с прояснениями погода ожидается в Москве в среду, температура воздуха поднимется до 23 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T08:44

2024-06-26T08:44

2024-06-26T08:44

общество

москва

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Местами кратковременный дождь, облачная с прояснениями погода ожидается в Москве в среду, температура воздуха поднимется до 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Ожидается облачная с прояснениями (погода - ред.), местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер северной четверти, 4-9 метров в секунду, порывистый. Температура в Москве - плюс 20-23 градуса, по области - плюс 19-24 градуса", - рассказал Тишковец. Он отметил, что показания барометров немного понизятся и составят 745 миллиметров ртутного столба. В течение дня аэросиноптическая ситуация будет обусловлена фронтальной системой, вдоль которой сконцентрируются поля облачности и осадков при температурном фоне чуть ниже климатической нормы.

https://ria.ru/20240606/vilfand-1950985260.html

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2024

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общество, москва