https://ria.ru/20240626/poezd-1955710560.html

За медпомощью после схода поезда в Коми обратились 46 человек

За медпомощью после схода поезда в Коми обратились 46 человек - РИА Новости, 26.06.2024

За медпомощью после схода поезда в Коми обратились 46 человек

Всего, по предварительным данным, за медицинской помощью после схода вагонов в Коми обратились 46 человек, сообщает РЖД в Telegram-канале. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T22:11

2024-06-26T22:11

2024-06-26T22:14

ржд

происшествия

сход пассажирского поезда с рельс в коми

инта

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955690087_0:0:1273:716_1920x0_80_0_0_293d485a6fb0f10943ec5ebf79b98118.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Всего, по предварительным данным, за медицинской помощью после схода вагонов в Коми обратились 46 человек, сообщает РЖД в Telegram-канале."Четверо наиболее пострадавших при сходе вагонов пассажиров доставлены в Инту на восстановительном поезде. Среди них один ребенок. Пострадавших передали медикам. Всего, по предварительным данным, за медицинской помощью обратилось 46 человек", - говорится в сообщении.

инта

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры сошедшего с рельсов поезда Воркута-Новороссийск Не менее 5 человек получили ушибы и порезы после схода вагонов поезда в Коми, их осматривают врачи, сообщают местные власти. В поезде ехали 232 человека, предположительно, авария могла произойти из-за подмыва путей. 2024-06-26T22:11 true PT0M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ржд, происшествия, сход пассажирского поезда с рельс в коми, видео, инта