https://ria.ru/20240626/poezd-1955710560.html
За медпомощью после схода поезда в Коми обратились 46 человек
За медпомощью после схода поезда в Коми обратились 46 человек - РИА Новости, 26.06.2024
За медпомощью после схода поезда в Коми обратились 46 человек
Всего, по предварительным данным, за медицинской помощью после схода вагонов в Коми обратились 46 человек, сообщает РЖД в Telegram-канале. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T22:11
2024-06-26T22:11
2024-06-26T22:14
ржд
происшествия
сход пассажирского поезда с рельс в коми
инта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955690087_0:0:1273:716_1920x0_80_0_0_293d485a6fb0f10943ec5ebf79b98118.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Всего, по предварительным данным, за медицинской помощью после схода вагонов в Коми обратились 46 человек, сообщает РЖД в Telegram-канале."Четверо наиболее пострадавших при сходе вагонов пассажиров доставлены в Инту на восстановительном поезде. Среди них один ребенок. Пострадавших передали медикам. Всего, по предварительным данным, за медицинской помощью обратилось 46 человек", - говорится в сообщении.
инта
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955690087_72:0:1027:716_1920x0_80_0_0_307191d615cb636b33c04a0678ebe732.jpg
Кадры сошедшего с рельсов поезда Воркута-Новороссийск
Не менее 5 человек получили ушибы и порезы после схода вагонов поезда в Коми, их осматривают врачи, сообщают местные власти. В поезде ехали 232 человека, предположительно, авария могла произойти из-за подмыва путей.
2024-06-26T22:11
true
PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ржд, происшествия, сход пассажирского поезда с рельс в коми, видео, инта
РЖД, Происшествия, Сход пассажирского поезда с рельс в Коми, Инта
За медпомощью после схода поезда в Коми обратились 46 человек
РЖД: за медпомощью после схода поезда в Коми обратились 46 человек