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Среди тяжело пострадавших при сходе поезда в Коми есть ребенок - РИА Новости, 26.06.2024
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22:07 26.06.2024 (обновлено: 22:24 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/poezd-1955710112.html
Среди тяжело пострадавших при сходе поезда в Коми есть ребенок
Среди тяжело пострадавших при сходе поезда в Коми есть ребенок - РИА Новости, 26.06.2024
Среди тяжело пострадавших при сходе поезда в Коми есть ребенок
Состояние одного ребенка при сходе вагонов поезда с рельсов в Коми оценивают как тяжелое, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T22:07
2024-06-26T22:24
сход пассажирского поезда с рельс в коми
происшествия
россия
алексей кузнецов
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Состояние одного ребенка при сходе вагонов поезда с рельсов в Коми оценивают как тяжелое, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."По оперативным данным, пострадали до 40 человек, состояние семи из них, в том числе одного ребенка, на месте оценено как тяжелое", - сказал Кузнецов журналистам.
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Кадры сошедшего с рельсов поезда Воркута-Новороссийск
Не менее 5 человек получили ушибы и порезы после схода вагонов поезда в Коми, их осматривают врачи, сообщают местные власти. В поезде ехали 232 человека, предположительно, авария могла произойти из-за подмыва путей.
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сход пассажирского поезда с рельс в коми, видео, происшествия, россия, алексей кузнецов
Сход пассажирского поезда с рельс в Коми, Происшествия, Россия, Алексей Кузнецов
Среди тяжело пострадавших при сходе поезда в Коми есть ребенок
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Состояние одного ребенка при сходе вагонов поезда с рельсов в Коми оценивают как тяжелое, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
2024-06-26T22:07
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Среди тяжело пострадавших при сходе поезда в Коми есть ребенок

Минздрав: в числе тяжело пострадавших при сходе поезда в Коми есть ребенок

© РИА Новости / Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры | Перейти в медиабанкПассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми
Пассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
Перейти в медиабанк
Пассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Состояние одного ребенка при сходе вагонов поезда с рельсов в Коми оценивают как тяжелое, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"По оперативным данным, пострадали до 40 человек, состояние семи из них, в том числе одного ребенка, на месте оценено как тяжелое", - сказал Кузнецов журналистам.
 
Сход пассажирского поезда с рельс в КомиПроисшествияРоссияАлексей Кузнецов
 
 
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