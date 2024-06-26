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Среди тяжело пострадавших при сходе поезда в Коми есть ребенок

Среди тяжело пострадавших при сходе поезда в Коми есть ребенок - РИА Новости, 26.06.2024

Среди тяжело пострадавших при сходе поезда в Коми есть ребенок

Состояние одного ребенка при сходе вагонов поезда с рельсов в Коми оценивают как тяжелое, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T22:07

2024-06-26T22:07

2024-06-26T22:24

сход пассажирского поезда с рельс в коми

происшествия

россия

алексей кузнецов

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Состояние одного ребенка при сходе вагонов поезда с рельсов в Коми оценивают как тяжелое, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."По оперативным данным, пострадали до 40 человек, состояние семи из них, в том числе одного ребенка, на месте оценено как тяжелое", - сказал Кузнецов журналистам.

россия

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры сошедшего с рельсов поезда Воркута-Новороссийск Не менее 5 человек получили ушибы и порезы после схода вагонов поезда в Коми, их осматривают врачи, сообщают местные власти. В поезде ехали 232 человека, предположительно, авария могла произойти из-за подмыва путей. 2024-06-26T22:07 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сход пассажирского поезда с рельс в коми, видео, происшествия, россия, алексей кузнецов