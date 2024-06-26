https://ria.ru/20240626/poezd-1955708881.html

После схода с рельсов поезда в Коми пострадали до 40 человек

После схода с рельсов поезда в Коми пострадали до 40 человек - РИА Новости, 26.06.2024

После схода с рельсов поезда в Коми пострадали до 40 человек

При сходе с рельсов вагонов поезда в Коми пострадали до 40 человек, состояние семи из них тяжелое, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T21:57

2024-06-26T21:57

2024-06-26T22:19

сход пассажирского поезда с рельс в коми

происшествия

алексей кузнецов

россия

воркута

новороссийск

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. При сходе с рельсов вагонов поезда в Коми пострадали до 40 человек, состояние семи из них тяжелое, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми."На месте происшествия в республике Коми работают шесть бригад скорой помощи и медицины катастроф. По оперативным данным, пострадали до 40 человек, состояние семи из них, в том числе одного ребенка, на месте оценено как тяжелое", - сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что выполняется эвакуация пострадавших поездом в сопровождении медиков. В Интинской ЦРБ подготовлены койки для приема пострадавших, все необходимые медикаменты имеются в наличии, отметил Кузнецов.Также, по его словам, в городе развернуты пункты временного размещения, где будут дежурить бригады скорой помощи. В Инту дополнительно направлены вертолеты с медицинскими бригадами для усиления и, при необходимости, эвакуации пострадавших в другие стационары республики, пояснил Кузнецов.

https://ria.ru/20240626/poezd-1955691597.html

россия

воркута

новороссийск

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Кадры сошедшего с рельсов поезда Воркута-Новороссийск Не менее 5 человек получили ушибы и порезы после схода вагонов поезда в Коми, их осматривают врачи, сообщают местные власти. В поезде ехали 232 человека, предположительно, авария могла произойти из-за подмыва путей. 2024-06-26T21:57 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сход пассажирского поезда с рельс в коми, происшествия, алексей кузнецов, россия, воркута, новороссийск