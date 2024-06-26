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После схода с рельсов поезда в Коми пострадали до 40 человек
После схода с рельсов поезда в Коми пострадали до 40 человек - РИА Новости, 26.06.2024
После схода с рельсов поезда в Коми пострадали до 40 человек
При сходе с рельсов вагонов поезда в Коми пострадали до 40 человек, состояние семи из них тяжелое, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T21:57
2024-06-26T21:57
2024-06-26T22:19
сход пассажирского поезда с рельс в коми
происшествия
алексей кузнецов
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. При сходе с рельсов вагонов поезда в Коми пострадали до 40 человек, состояние семи из них тяжелое, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми."На месте происшествия в республике Коми работают шесть бригад скорой помощи и медицины катастроф. По оперативным данным, пострадали до 40 человек, состояние семи из них, в том числе одного ребенка, на месте оценено как тяжелое", - сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что выполняется эвакуация пострадавших поездом в сопровождении медиков. В Интинской ЦРБ подготовлены койки для приема пострадавших, все необходимые медикаменты имеются в наличии, отметил Кузнецов.Также, по его словам, в городе развернуты пункты временного размещения, где будут дежурить бригады скорой помощи. В Инту дополнительно направлены вертолеты с медицинскими бригадами для усиления и, при необходимости, эвакуации пострадавших в другие стационары республики, пояснил Кузнецов.
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Кадры сошедшего с рельсов поезда Воркута-Новороссийск
Не менее 5 человек получили ушибы и порезы после схода вагонов поезда в Коми, их осматривают врачи, сообщают местные власти. В поезде ехали 232 человека, предположительно, авария могла произойти из-за подмыва путей.
2024-06-26T21:57
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сход пассажирского поезда с рельс в коми, происшествия, алексей кузнецов, россия, воркута, новороссийск
Сход пассажирского поезда с рельс в Коми, Происшествия, Алексей Кузнецов, Россия, Воркута, Новороссийск
После схода с рельсов поезда в Коми пострадали до 40 человек
После схода поезда в Коми пострадали до 40 человек, 7 в тяжелом состоянии