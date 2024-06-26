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Пассажиров сошедшего в Коми поезда размещают в гостинице, сообщил источник
Пассажиров сошедшего в Коми поезда размещают в гостинице, сообщил источник - РИА Новости, 26.06.2024
Пассажиров сошедшего в Коми поезда размещают в гостинице, сообщил источник
Пассажиров поезда, который направлялся из Воркуты в Новороссийск и сошел с рельс, размещают в гостинице города Инты, для них также организовано питание, сообщил РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T21:23
2024-06-26T21:23
2024-06-26T21:23
происшествия
воркута
инта
новороссийск
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сход пассажирского поезда с рельс в коми
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Пассажиров поезда, который направлялся из Воркуты в Новороссийск и сошел с рельс, размещают в гостинице города Инты, для них также организовано питание, сообщил источник РИА Новости. В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми, к месту происшествия направлены оперативные службы, информация о пострадавших уточняется, сообщали в РЖД. Власти Воркуты говорили, что порядка 10 пассажиров находятся в тяжелом состоянии. "Пострадавших размещают в муниципальной гостинице Инты "Северянка". Также магазином "Космос" для них организовано питание", - сообщил источник РИА новости. Также собеседник агентства отметил, что жители Инты готовы прийти на помощь пострадавшим.
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Кадры сошедшего с рельсов поезда Воркута-Новороссийск
Не менее 5 человек получили ушибы и порезы после схода вагонов поезда в Коми, их осматривают врачи, сообщают местные власти. В поезде ехали 232 человека, предположительно, авария могла произойти из-за подмыва путей.
2024-06-26T21:23
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происшествия, воркута, инта, новороссийск, ржд, сход пассажирского поезда с рельс в коми
Происшествия, Воркута, Инта, Новороссийск, РЖД, Сход пассажирского поезда с рельс в Коми
Пассажиров сошедшего в Коми поезда размещают в гостинице, сообщил источник
Пассажиров поезда, сошедшего с рельсов в Коми, размещают в гостинице Инты