https://ria.ru/20240626/poezd-1955700052.html
Пассажиров из уцелевших вагонов поезда в Коми пересадят в другой состав
Пассажиров из уцелевших вагонов поезда в Коми пересадят в другой состав - РИА Новости, 26.06.2024
Пассажиров из уцелевших вагонов поезда в Коми пересадят в другой состав
Пассажиров из уцелевших вагонов поезда в Коми пересадят в другой состав, сообщили власти Воркуты. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T20:48
2024-06-26T20:48
2024-06-26T20:55
сход пассажирского поезда с рельс в коми
воркута
новороссийск
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Пассажиров из уцелевших вагонов поезда в Коми пересадят в другой состав, сообщили власти Воркуты. "Формируется состав из 10 вагонов на замену тем, которые уцелели в составе. Пассажиров из уцелевших вагонов пересадят в него для следования по маршруту на южном направлении", - говорится в сообщении. В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми, к месту происшествия направлены оперативные службы.
https://ria.ru/20240626/poezd-1955695147.html
воркута
новороссийск
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Кадры сошедшего с рельсов поезда Воркута-Новороссийск
Не менее 5 человек получили ушибы и порезы после схода вагонов поезда в Коми, их осматривают врачи, сообщают местные власти. В поезде ехали 232 человека, предположительно, авария могла произойти из-за подмыва путей.
2024-06-26T20:48
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сход пассажирского поезда с рельс в коми, воркута, новороссийск, происшествия
Сход пассажирского поезда с рельс в Коми, Воркута, Новороссийск, Происшествия
Пассажиров из уцелевших вагонов поезда в Коми пересадят в другой состав
Власти Воркуты: пассажиров из уцелевших вагонов поезда пересадят в другой состав