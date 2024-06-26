https://ria.ru/20240626/poezd-1955700052.html

Пассажиров из уцелевших вагонов поезда в Коми пересадят в другой состав

Пассажиров из уцелевших вагонов поезда в Коми пересадят в другой состав - РИА Новости, 26.06.2024

Пассажиров из уцелевших вагонов поезда в Коми пересадят в другой состав

Пассажиров из уцелевших вагонов поезда в Коми пересадят в другой состав, сообщили власти Воркуты. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T20:48

2024-06-26T20:48

2024-06-26T20:55

сход пассажирского поезда с рельс в коми

воркута

новороссийск

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Пассажиров из уцелевших вагонов поезда в Коми пересадят в другой состав, сообщили власти Воркуты. "Формируется состав из 10 вагонов на замену тем, которые уцелели в составе. Пассажиров из уцелевших вагонов пересадят в него для следования по маршруту на южном направлении", - говорится в сообщении. В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми, к месту происшествия направлены оперативные службы.

https://ria.ru/20240626/poezd-1955695147.html

воркута

новороссийск

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Кадры сошедшего с рельсов поезда Воркута-Новороссийск Не менее 5 человек получили ушибы и порезы после схода вагонов поезда в Коми, их осматривают врачи, сообщают местные власти. В поезде ехали 232 человека, предположительно, авария могла произойти из-за подмыва путей. 2024-06-26T20:48 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сход пассажирского поезда с рельс в коми, воркута, новороссийск, происшествия