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Власти Воркуты сообщили о 20 пострадавших при сходе поезда

Власти Воркуты сообщили о 20 пострадавших при сходе поезда - РИА Новости, 26.06.2024

Власти Воркуты сообщили о 20 пострадавших при сходе поезда

Около 20 пассажиров поезда Воркута – Новороссийск пострадали при сходе вагонов с рельсов, трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили власти Воркуты. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T20:37

2024-06-26T20:37

2024-06-26T20:52

воркута

новороссийск

происшествия

сход пассажирского поезда с рельс в коми

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Около 20 пассажиров поезда Воркута – Новороссийск пострадали при сходе вагонов с рельсов, трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили власти Воркуты.В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми, к месту происшествия направлены оперативные службы, информация о пострадавших уточняется."Из 200 человек (примерно) около 20 пострадавших, из них трое тяжелых", – сообщает администрация Воркуты в своем Telegram-канале со ссылкой на данные с места происшествия мэра Инты Владимира Киселева.

воркута

новороссийск

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воркута, новороссийск, происшествия, сход пассажирского поезда с рельс в коми