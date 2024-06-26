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Власти Воркуты сообщили о 20 пострадавших при сходе поезда
Власти Воркуты сообщили о 20 пострадавших при сходе поезда - РИА Новости, 26.06.2024
Власти Воркуты сообщили о 20 пострадавших при сходе поезда
Около 20 пассажиров поезда Воркута – Новороссийск пострадали при сходе вагонов с рельсов, трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили власти Воркуты. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T20:37
2024-06-26T20:37
2024-06-26T20:52
воркута
новороссийск
происшествия
сход пассажирского поезда с рельс в коми
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Около 20 пассажиров поезда Воркута – Новороссийск пострадали при сходе вагонов с рельсов, трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили власти Воркуты.В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми, к месту происшествия направлены оперативные службы, информация о пострадавших уточняется."Из 200 человек (примерно) около 20 пострадавших, из них трое тяжелых", – сообщает администрация Воркуты в своем Telegram-канале со ссылкой на данные с места происшествия мэра Инты Владимира Киселева.
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воркута, новороссийск, происшествия, сход пассажирского поезда с рельс в коми
Воркута, Новороссийск, Происшествия, Сход пассажирского поезда с рельс в Коми
Власти Воркуты сообщили о 20 пострадавших при сходе поезда
Власти Воркуты: при сходе пассажирского поезда в Коми пострадали 20 человек,