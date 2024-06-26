https://ria.ru/20240626/poezd-1955695147.html

В поезде, сошедшем с рельс в Коми, не было организованных групп детей

В поезде, сошедшем с рельс в Коми, не было организованных групп детей - РИА Новости, 26.06.2024

В поезде, сошедшем с рельс в Коми, не было организованных групп детей

В пассажирском поезде Воркута - Новороссийск, девять вагонов которого сошли с рельсов вскоре после отъезда от станции Инта в Республике Коми, не было... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T20:19

2024-06-26T20:19

2024-06-26T20:26

происшествия

воркута

новороссийск

инта

сход пассажирского поезда с рельс в коми

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. В пассажирском поезде Воркута - Новороссийск, девять вагонов которого сошли с рельсов вскоре после отъезда от станции Инта в Республике Коми, не было организованных групп детей, направлявшихся на каникулы, сообщили власти Воркуты.В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми, к месту происшествия направлены оперативные службы, информация о пострадавших уточняется."Информация по воркутинцам, которые ехали в поезде, будет аккумулироваться в муниципальном штабе по мере поступления. Организованных групп детей, которых могли отправить на каникулы, в поезде не было", - говорится на странице администрации Воркуты в соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20240626/poezd-1955691597.html

воркута

новороссийск

инта

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происшествия, воркута, новороссийск, инта, сход пассажирского поезда с рельс в коми