https://ria.ru/20240626/podzhog-1955644156.html
В нижегородском поселке нашли пироманов, поджегших памятник Ленину
В нижегородском поселке нашли пироманов, поджегших памятник Ленину - РИА Новости, 26.06.2024
В нижегородском поселке нашли пироманов, поджегших памятник Ленину
Сотрудники полиции отыскали пироманов, поджегших памятник Ленину в нижегородском поселке, ими оказались четверо детей, их родителей привлекут к административной РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T17:01
2024-06-26T17:01
2024-06-26T17:01
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июн — РИА Новости. Сотрудники полиции отыскали пироманов, поджегших памятник Ленину в нижегородском поселке, ими оказались четверо детей, их родителей привлекут к административной ответственности, сообщили журналистам в региональном управлении МВД. Ранее в группе нижегородского регионального отделения КПРФ в соцсети "ВКонтакте" была опубликована фотография покрытого копотью и сажей бюста Ленина, установленного в поселке Тоншаево. "Неизвестные подожгли единственный в округе памятник В.И. Ленину, установленный в 2023 году", - говорится в сообщении. Случившееся там назвали "политическим экстремизмом". Как выяснили сотрудники полиции, "экстремистами" оказались четверо местных детей. "Двадцать пятого июня в отдел полиции "Тоншаевское" поступило сообщении от местного жителя о том, что подростки подожгли венок около одного из памятников. В ходе проведения оперативных мероприятий полицейскими были установлены личности четырех несовершеннолетних в возрасте от 8 до 13 лет, один из которых в присутствии других поджег венок около памятника. Один их подростков попытался затушить открытый огонь ногами, но у него не получилось. Испугавшись пожара, они скрылись с места происшествия", - рассказали в пресс-службе регионального управления МВД. Дети, опрошенные в присутствии родителей, рассказали, что не замышляли осквернять памятник. "Родители подростков будут привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Материалы в отношении подростков будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240408/podzhog-1938574244.html
https://ria.ru/20240131/erevan-1924666572.html
https://ria.ru/20240408/memorial-1938599605.html
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происшествия, россия
В нижегородском поселке нашли пироманов, поджегших памятник Ленину
В нижегородском поселке нашли подростков, поджегших памятник Ленину
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июн — РИА Новости. Сотрудники полиции отыскали пироманов, поджегших памятник Ленину в нижегородском поселке, ими оказались четверо детей, их родителей привлекут к административной ответственности, сообщили журналистам в региональном управлении МВД.
Ранее в группе нижегородского регионального отделения КПРФ
в соцсети "ВКонтакте" была опубликована фотография покрытого копотью и сажей бюста Ленина, установленного в поселке Тоншаево. "Неизвестные подожгли единственный в округе памятник В.И. Ленину, установленный в 2023 году", - говорится в сообщении. Случившееся там назвали "политическим экстремизмом".
Как выяснили сотрудники полиции, "экстремистами" оказались четверо местных детей.
"Двадцать пятого июня в отдел полиции "Тоншаевское" поступило сообщении от местного жителя о том, что подростки подожгли венок около одного из памятников. В ходе проведения оперативных мероприятий полицейскими были установлены личности четырех несовершеннолетних в возрасте от 8 до 13 лет, один из которых в присутствии других поджег венок около памятника. Один их подростков попытался затушить открытый огонь ногами, но у него не получилось. Испугавшись пожара, они скрылись с места происшествия", - рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.
Дети, опрошенные в присутствии родителей, рассказали, что не замышляли осквернять памятник.
«
"Родители подростков будут привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Материалы в отношении подростков будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних", - добавили в ведомстве.