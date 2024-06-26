https://ria.ru/20240626/podmoskove-1955650038.html

Праздничная программа состоится в парках Подмосковья ко Дню молодежи

Праздничная программа состоится в парках Подмосковья ко Дню молодежи - РИА Новости, 26.06.2024

Праздничная программа состоится в парках Подмосковья ко Дню молодежи

В 85 парках Подмосковья 29 и 30 июня состоится праздничная программа "Это молодежь", приуроченная ко Дню молодежи, сообщает пресс-служба министерства культуры и РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T17:17

2024-06-26T17:17

2024-06-26T17:17

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В 85 парках Подмосковья 29 и 30 июня состоится праздничная программа "Это молодежь", приуроченная ко Дню молодежи, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха организуют открытый микрофон, где для зрителей выступят известные комики. Также в рамках программы состоится праздник на парковке с тюнингованными машинами с музыкой и танцами. Кроме того, в парке пройдут выступления диджея и певицы Guma. Фестиваль уличной культуры "Дыши танцем" можно будет увидеть в парке "Покровский", Сергиево-Посадского городского округа, а также танцевальные соревнования и многое другое. В Зарайском центральном парке культуры и отдыха состоится выставка автомобилей и автотюнинга. Гостям представят свыше 30 автомобилей разных поколений и экземпляры различных частных коллекций. Для посетителей парка культуры и отдыха им. Н. Островского городского округа Ступино подготовили соревнования по экстремальным видам спорта и огненное шоу. В парке "Взлет" городского округа Домодедово все желающие смогут сыграть в волейбол, принять участие в водной битве.

https://ria.ru/20240625/podmoskove-1955310251.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), ступино, отдых