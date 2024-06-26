https://ria.ru/20240626/podmoskove-1955650038.html
Праздничная программа состоится в парках Подмосковья ко Дню молодежи
Праздничная программа состоится в парках Подмосковья ко Дню молодежи - РИА Новости, 26.06.2024
Праздничная программа состоится в парках Подмосковья ко Дню молодежи
В 85 парках Подмосковья 29 и 30 июня состоится праздничная программа "Это молодежь", приуроченная ко Дню молодежи, сообщает пресс-служба министерства культуры и РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T17:17
2024-06-26T17:17
2024-06-26T17:17
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В 85 парках Подмосковья 29 и 30 июня состоится праздничная программа "Это молодежь", приуроченная ко Дню молодежи, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха организуют открытый микрофон, где для зрителей выступят известные комики. Также в рамках программы состоится праздник на парковке с тюнингованными машинами с музыкой и танцами. Кроме того, в парке пройдут выступления диджея и певицы Guma. Фестиваль уличной культуры "Дыши танцем" можно будет увидеть в парке "Покровский", Сергиево-Посадского городского округа, а также танцевальные соревнования и многое другое. В Зарайском центральном парке культуры и отдыха состоится выставка автомобилей и автотюнинга. Гостям представят свыше 30 автомобилей разных поколений и экземпляры различных частных коллекций. Для посетителей парка культуры и отдыха им. Н. Островского городского округа Ступино подготовили соревнования по экстремальным видам спорта и огненное шоу. В парке "Взлет" городского округа Домодедово все желающие смогут сыграть в волейбол, принять участие в водной битве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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московская область (подмосковье), ступино, отдых
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Ступино, Отдых
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В 85 парках Подмосковья 29 и 30 июня состоится праздничная программа "Это молодежь", приуроченная ко Дню молодежи, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха организуют открытый микрофон, где для зрителей выступят известные комики. Также в рамках программы состоится праздник на парковке с тюнингованными машинами с музыкой и танцами. Кроме того, в парке пройдут выступления диджея и певицы Guma.
Фестиваль уличной культуры "Дыши танцем" можно будет увидеть в парке "Покровский", Сергиево-Посадского городского округа, а также танцевальные соревнования и многое другое.
В Зарайском центральном парке культуры и отдыха состоится выставка автомобилей и автотюнинга. Гостям представят свыше 30 автомобилей разных поколений и экземпляры различных частных коллекций.
Для посетителей парка культуры и отдыха им. Н. Островского городского округа Ступино
подготовили соревнования по экстремальным видам спорта и огненное шоу.
В парке "Взлет" городского округа Домодедово все желающие смогут сыграть в волейбол, принять участие в водной битве.