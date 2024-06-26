https://ria.ru/20240626/podmoskove-1955612817.html

Более 120 дорог отремонтировали в Подмосковье по выбору жителей

Более 120 дорог отремонтировали в Подмосковье по выбору жителей - РИА Новости, 26.06.2024

Более 120 дорог отремонтировали в Подмосковье по выбору жителей

Дорожные службы Подмосковья завершили укладку более 170 километров асфальтобетонного покрытия на 123 дорогах, которые были выбраны жителями 44 городских округов РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T15:29

2024-06-26T15:29

2024-06-26T17:06

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей гержик

автомобильные дороги

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Дорожные службы Подмосковья завершили укладку более 170 километров асфальтобетонного покрытия на 123 дорогах, которые были выбраны жителями 44 городских округов на портале "Добродел", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. На данный момент ремонт завершен на 100 муниципальных дорогах, на 23 региональных дорогах покрытие обновили в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". "В этом году мы включили в программу ремонта более 260 муниципальных и региональных дорог общей протяженностью свыше 350 километров, выбранных в ходе народного голосования на "Доброделе", – сказал заместитель председателя правительства региона – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что дорожные службы завершили укладку более 170 километров нового асфальтобетонного покрытия на 123 дорогах. Они были выбраны жителями 44 городских округов.

https://ria.ru/20240626/podmoskove-1955586558.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), алексей гержик, автомобильные дороги