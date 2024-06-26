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Более 120 дорог отремонтировали в Подмосковье по выбору жителей - РИА Новости, 26.06.2024
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Новости Подмосковья
 
15:29 26.06.2024 (обновлено: 17:06 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/podmoskove-1955612817.html
Более 120 дорог отремонтировали в Подмосковье по выбору жителей
Более 120 дорог отремонтировали в Подмосковье по выбору жителей - РИА Новости, 26.06.2024
Более 120 дорог отремонтировали в Подмосковье по выбору жителей
Дорожные службы Подмосковья завершили укладку более 170 километров асфальтобетонного покрытия на 123 дорогах, которые были выбраны жителями 44 городских округов РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T15:29
2024-06-26T17:06
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей гержик
автомобильные дороги
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Дорожные службы Подмосковья завершили укладку более 170 километров асфальтобетонного покрытия на 123 дорогах, которые были выбраны жителями 44 городских округов на портале "Добродел", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. На данный момент ремонт завершен на 100 муниципальных дорогах, на 23 региональных дорогах покрытие обновили в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". "В этом году мы включили в программу ремонта более 260 муниципальных и региональных дорог общей протяженностью свыше 350 километров, выбранных в ходе народного голосования на "Доброделе", – сказал заместитель председателя правительства региона – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что дорожные службы завершили укладку более 170 километров нового асфальтобетонного покрытия на 123 дорогах. Они были выбраны жителями 44 городских округов.
https://ria.ru/20240626/podmoskove-1955586558.html
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московская область (подмосковье), алексей гержик, автомобильные дороги
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Гержик, Автомобильные дороги

Более 120 дорог отремонтировали в Подмосковье по выбору жителей

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийРабочие ремонтируют участок дороги
Рабочие ремонтируют участок дороги - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Рабочие ремонтируют участок дороги
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Дорожные службы Подмосковья завершили укладку более 170 километров асфальтобетонного покрытия на 123 дорогах, которые были выбраны жителями 44 городских округов на портале "Добродел", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
На данный момент ремонт завершен на 100 муниципальных дорогах, на 23 региональных дорогах покрытие обновили в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".
Энергетики заменили 350 опор ЛЭП в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Энергетики заменили 350 опор ЛЭП в Подмосковье с начала года
Вчера, 14:32
"В этом году мы включили в программу ремонта более 260 муниципальных и региональных дорог общей протяженностью свыше 350 километров, выбранных в ходе народного голосования на "Доброделе", – сказал заместитель председателя правительства региона – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что дорожные службы завершили укладку более 170 километров нового асфальтобетонного покрытия на 123 дорогах. Они были выбраны жителями 44 городских округов.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Алексей ГержикАвтомобильные дороги
 
 
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