https://ria.ru/20240626/podmoskove-1955586558.html

Энергетики заменили 350 опор ЛЭП в Подмосковье с начала года

Энергетики заменили 350 опор ЛЭП в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 26.06.2024

Энергетики заменили 350 опор ЛЭП в Подмосковье с начала года

Специалисты "Мособлэнерго" в рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей заменили 350 опор линий электропередачи (ЛЭП) в Подмосковье с... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T14:32

2024-06-26T14:32

2024-06-26T14:32

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

егорьевск

павловский посад

евгений хромушин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955585388_0:33:1280:753_1920x0_80_0_0_d81ba055b425bee4b6b858721bea952c.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Специалисты "Мособлэнерго" в рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей заменили 350 опор линий электропередачи (ЛЭП) в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области. На сегодняшний день больше всего новых опор ЛЭП установлено в городском округе Егорьевск и Павловском Посаде. Там специалисты заменили 57 и 49 конструкций соответственно на воздушных линиях. Например, опоры были заменены на ВЛ (воздушные линии) - 0,4 киловольт, расположенные на территориях СНТ "Ивушка" и на Совхозной улице городского округа Павловский Посад. "Мы четвертый год подряд реализуем программу повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья, в рамках которой выполняем мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов. За это время нам удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%", — отметил вице-губернатор Московской области — министр энергетики региона Евгений Хромушин, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что специалисты ежегодно стараются увеличивать количество муниципалитетов, которые охватывает программа. Для сравнения: в прошлом году работы проводились в 26 округах, в этом — в 33. Акцент делается на тех районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. Хромушин добавил, что учитываются жалобы жителей и, исходя из этого, формируется программа мероприятий. Все работы проходят под строгим контролем министерства энергетики и правительства Московской области. В ведомстве также добавили, что замена опор нужна для дальнейшей безопасной эксплуатации воздушных линий электропередачи и повышения качества передачи электроэнергии потребителям.

https://ria.ru/20240626/podmoskove-1955565164.html

https://ria.ru/20240624/podmoskove-1955158540.html

московская область (подмосковье)

егорьевск

павловский посад

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), егорьевск, павловский посад, евгений хромушин