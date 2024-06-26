https://ria.ru/20240626/podmoskove-1955565164.html
Рабочие обновили разметку около семи тысяч пешеходных переходов Подмосковья
Рабочие обновили разметку около семи тысяч пешеходных переходов Подмосковья - РИА Новости, 26.06.2024
Рабочие обновили разметку около семи тысяч пешеходных переходов Подмосковья
В рамках третьего цикла работ по летнему содержанию дорожной сети восстановили разметку порядка 7 тысяч пешеходных переходов, сообщает пресс-служба министерства РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T13:10
2024-06-26T13:10
2024-06-26T13:12
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В рамках третьего цикла работ по летнему содержанию дорожной сети восстановили разметку порядка 7 тысяч пешеходных переходов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. В ведомстве уточнили, что в ежедневных работах задействованы порядка 3,5 тысячи единиц спецтехники. "Дорожники завершают основные работы, которые были запланированы в рамках третьего цикла работ по летнему содержанию. На муниципальной и региональной сети в приоритетном порядке восстанавливают разметку и ликвидируют мусор и нежелательную растительность в полосах отвода. Уже устранили порядка 950 гектаров борщевика, при этом 850 гектаров ликвидировали на региональных дорогах", - сказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что также восстановили разметку порядка семи тысяч пешеходных переходов и восьми тысяч километров линейной разметки. Кроме того, дорожники провели мойку 1 тысячи километров ограждений, 5 тысяч километров тротуаров и около 27 тысяч километров на проезжей части, в полосах отвода убрали мусор и окосили траву. В результате объем работ составил более 29 тысяч километров.
https://ria.ru/20240625/podmoskovt-1955299050.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), алексей гержик, городское хозяйство москвы
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Гержик, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В рамках третьего цикла работ по летнему содержанию дорожной сети восстановили разметку порядка 7 тысяч пешеходных переходов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В ведомстве уточнили, что в ежедневных работах задействованы порядка 3,5 тысячи единиц спецтехники.
"Дорожники завершают основные работы, которые были запланированы в рамках третьего цикла работ по летнему содержанию. На муниципальной и региональной сети в приоритетном порядке восстанавливают разметку и ликвидируют мусор и нежелательную растительность в полосах отвода. Уже устранили порядка 950 гектаров борщевика, при этом 850 гектаров ликвидировали на региональных дорогах", - сказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик
, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что также восстановили разметку порядка семи тысяч пешеходных переходов и восьми тысяч километров линейной разметки.
Кроме того, дорожники провели мойку 1 тысячи километров ограждений, 5 тысяч километров тротуаров и около 27 тысяч километров на проезжей части, в полосах отвода убрали мусор и окосили траву. В результате объем работ составил более 29 тысяч километров.