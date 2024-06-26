https://ria.ru/20240626/podmoskove-1955565164.html

Рабочие обновили разметку около семи тысяч пешеходных переходов Подмосковья

Рабочие обновили разметку около семи тысяч пешеходных переходов Подмосковья - РИА Новости, 26.06.2024

Рабочие обновили разметку около семи тысяч пешеходных переходов Подмосковья

В рамках третьего цикла работ по летнему содержанию дорожной сети восстановили разметку порядка 7 тысяч пешеходных переходов, сообщает пресс-служба министерства РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T13:10

2024-06-26T13:10

2024-06-26T13:12

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей гержик

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В рамках третьего цикла работ по летнему содержанию дорожной сети восстановили разметку порядка 7 тысяч пешеходных переходов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. В ведомстве уточнили, что в ежедневных работах задействованы порядка 3,5 тысячи единиц спецтехники. "Дорожники завершают основные работы, которые были запланированы в рамках третьего цикла работ по летнему содержанию. На муниципальной и региональной сети в приоритетном порядке восстанавливают разметку и ликвидируют мусор и нежелательную растительность в полосах отвода. Уже устранили порядка 950 гектаров борщевика, при этом 850 гектаров ликвидировали на региональных дорогах", - сказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что также восстановили разметку порядка семи тысяч пешеходных переходов и восьми тысяч километров линейной разметки. Кроме того, дорожники провели мойку 1 тысячи километров ограждений, 5 тысяч километров тротуаров и около 27 тысяч километров на проезжей части, в полосах отвода убрали мусор и окосили траву. В результате объем работ составил более 29 тысяч километров.

https://ria.ru/20240625/podmoskovt-1955299050.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), алексей гержик, городское хозяйство москвы