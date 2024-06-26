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Рабочие обновили разметку около семи тысяч пешеходных переходов Подмосковья - РИА Новости, 26.06.2024
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Новости Подмосковья
 
13:10 26.06.2024 (обновлено: 13:12 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/podmoskove-1955565164.html
Рабочие обновили разметку около семи тысяч пешеходных переходов Подмосковья
Рабочие обновили разметку около семи тысяч пешеходных переходов Подмосковья - РИА Новости, 26.06.2024
Рабочие обновили разметку около семи тысяч пешеходных переходов Подмосковья
В рамках третьего цикла работ по летнему содержанию дорожной сети восстановили разметку порядка 7 тысяч пешеходных переходов, сообщает пресс-служба министерства РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T13:10
2024-06-26T13:12
новости подмосковья
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алексей гержик
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В рамках третьего цикла работ по летнему содержанию дорожной сети восстановили разметку порядка 7 тысяч пешеходных переходов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. В ведомстве уточнили, что в ежедневных работах задействованы порядка 3,5 тысячи единиц спецтехники. "Дорожники завершают основные работы, которые были запланированы в рамках третьего цикла работ по летнему содержанию. На муниципальной и региональной сети в приоритетном порядке восстанавливают разметку и ликвидируют мусор и нежелательную растительность в полосах отвода. Уже устранили порядка 950 гектаров борщевика, при этом 850 гектаров ликвидировали на региональных дорогах", - сказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что также восстановили разметку порядка семи тысяч пешеходных переходов и восьми тысяч километров линейной разметки. Кроме того, дорожники провели мойку 1 тысячи километров ограждений, 5 тысяч километров тротуаров и около 27 тысяч километров на проезжей части, в полосах отвода убрали мусор и окосили траву. В результате объем работ составил более 29 тысяч километров.
https://ria.ru/20240625/podmoskovt-1955299050.html
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московская область (подмосковье), алексей гержик, городское хозяйство москвы
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Гержик, Городское хозяйство Москвы

Рабочие обновили разметку около семи тысяч пешеходных переходов Подмосковья

© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской областиРабочие обновили разметку пешеходных переходов в Московской области
Рабочие обновили разметку пешеходных переходов в Московской области - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Рабочие обновили разметку пешеходных переходов в Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В рамках третьего цикла работ по летнему содержанию дорожной сети восстановили разметку порядка 7 тысяч пешеходных переходов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В ведомстве уточнили, что в ежедневных работах задействованы порядка 3,5 тысячи единиц спецтехники.
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"Дорожники завершают основные работы, которые были запланированы в рамках третьего цикла работ по летнему содержанию. На муниципальной и региональной сети в приоритетном порядке восстанавливают разметку и ликвидируют мусор и нежелательную растительность в полосах отвода. Уже устранили порядка 950 гектаров борщевика, при этом 850 гектаров ликвидировали на региональных дорогах", - сказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что также восстановили разметку порядка семи тысяч пешеходных переходов и восьми тысяч километров линейной разметки.
Кроме того, дорожники провели мойку 1 тысячи километров ограждений, 5 тысяч километров тротуаров и около 27 тысяч километров на проезжей части, в полосах отвода убрали мусор и окосили траву. В результате объем работ составил более 29 тысяч километров.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Алексей ГержикГородское хозяйство Москвы
 
 
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