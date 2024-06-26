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Архангельские депутаты расширили меры поддержки многодетных семей - РИА Новости, 26.06.2024
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Архангельская область
 
12:20 26.06.2024
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Архангельские депутаты расширили меры поддержки многодетных семей
Архангельские депутаты расширили меры поддержки многодетных семей - РИА Новости, 26.06.2024
Архангельские депутаты расширили меры поддержки многодетных семей
Депутаты Архангельского областного собрания поддержали на сессии изменения в областные законы, которые касаются дополнения мер поддержки многодетных семей,... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T12:20
2024-06-26T12:20
архангельская область
жилье
александр цыбульский
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АРХАНГЕЛЬСК, 26 июн – РИА Новости. Депутаты Архангельского областного собрания поддержали на сессии изменения в областные законы, которые касаются дополнения мер поддержки многодетных семей, сообщила пресс-служба заксобрания региона. Отмечается, что законопроект внесен губернатором Архангельской области Александром Цыбульским и рассмотрен в двух чтениях. "В Год семьи продолжаем совершенствовать меры поддержки многодетных семей. Выполняя поручение президента, мы предоставляем семьям возможность бесплатно посещать музеи, парки культуры и отдыха, выставки на территории Архангельской области независимо от места жительства", – рассказала председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева, слова которой приводятся в сообщении. Это касается как государственных, так и муниципальных учреждений. Порядок и условия их бесплатного посещения многодетными семьями должно определить правительство Архангельской области. Законопроект также уточняет категорию семей, имеющих право на денежную выплату взамен бесплатного предоставления земельного участка. Если раньше льготу могли получить многодетные семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми, то сейчас – с детьми до 18 и (или) до 23 лет при условии их очного обучения в вузе или ссузе. Многодетные семьи также получат возможность направить данную выплату на уплату первоначального взноса по кредиту, в том числе ипотечному, а также на погашение основной суммы долга и (или) уплаты процентов по кредиту. Размер выплаты варьируется от 210 тысяч до 310 тысяч рублей в зависимости от количества детей в семье. Уточнение статуса многодетной семьи также позволит включать семьи с детьми до 23 лет в списки участников жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в Архангельской области для строительства многоквартирных и индивидуальных жилых домов. Законопроектом также вводятся положения, в соответствии с которыми региональные органы власти в партнерстве с торговыми организациями и представителями бизнеса смогут разрабатывать специальные программы для многодетных семей для предоставления им скидок на необходимые товары, в том числе с помощью специальных карт.
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жилье, александр цыбульский
Архангельская область, Жилье, Александр Цыбульский

Архангельские депутаты расширили меры поддержки многодетных семей

© Фото : Официальный сайтАрхангельского областного Собрания депутатовДепутаты Архангельского областного собрания расширили меры поддержки многодетных семей
Депутаты Архангельского областного собрания расширили меры поддержки многодетных семей - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© Фото : Официальный сайтАрхангельского областного Собрания депутатов
Депутаты Архангельского областного собрания расширили меры поддержки многодетных семей
Читать ria.ru в
АРХАНГЕЛЬСК, 26 июн – РИА Новости. Депутаты Архангельского областного собрания поддержали на сессии изменения в областные законы, которые касаются дополнения мер поддержки многодетных семей, сообщила пресс-служба заксобрания региона.
Отмечается, что законопроект внесен губернатором Архангельской области Александром Цыбульским и рассмотрен в двух чтениях.
"В Год семьи продолжаем совершенствовать меры поддержки многодетных семей. Выполняя поручение президента, мы предоставляем семьям возможность бесплатно посещать музеи, парки культуры и отдыха, выставки на территории Архангельской области независимо от места жительства", – рассказала председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева, слова которой приводятся в сообщении.
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Это касается как государственных, так и муниципальных учреждений. Порядок и условия их бесплатного посещения многодетными семьями должно определить правительство Архангельской области.
Законопроект также уточняет категорию семей, имеющих право на денежную выплату взамен бесплатного предоставления земельного участка. Если раньше льготу могли получить многодетные семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми, то сейчас – с детьми до 18 и (или) до 23 лет при условии их очного обучения в вузе или ссузе.
Многодетные семьи также получат возможность направить данную выплату на уплату первоначального взноса по кредиту, в том числе ипотечному, а также на погашение основной суммы долга и (или) уплаты процентов по кредиту. Размер выплаты варьируется от 210 тысяч до 310 тысяч рублей в зависимости от количества детей в семье.
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Уточнение статуса многодетной семьи также позволит включать семьи с детьми до 23 лет в списки участников жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в Архангельской области для строительства многоквартирных и индивидуальных жилых домов.
Законопроектом также вводятся положения, в соответствии с которыми региональные органы власти в партнерстве с торговыми организациями и представителями бизнеса смогут разрабатывать специальные программы для многодетных семей для предоставления им скидок на необходимые товары, в том числе с помощью специальных карт.
 
Архангельская областьЖильеАлександр Цыбульский
 
 
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