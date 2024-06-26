https://ria.ru/20240626/podderzhka-1955547035.html

Архангельские депутаты расширили меры поддержки многодетных семей

Архангельские депутаты расширили меры поддержки многодетных семей - РИА Новости, 26.06.2024

Архангельские депутаты расширили меры поддержки многодетных семей

Депутаты Архангельского областного собрания поддержали на сессии изменения в областные законы, которые касаются дополнения мер поддержки многодетных семей,... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T12:20

2024-06-26T12:20

2024-06-26T12:20

архангельская область

жилье

александр цыбульский

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АРХАНГЕЛЬСК, 26 июн – РИА Новости. Депутаты Архангельского областного собрания поддержали на сессии изменения в областные законы, которые касаются дополнения мер поддержки многодетных семей, сообщила пресс-служба заксобрания региона. Отмечается, что законопроект внесен губернатором Архангельской области Александром Цыбульским и рассмотрен в двух чтениях. "В Год семьи продолжаем совершенствовать меры поддержки многодетных семей. Выполняя поручение президента, мы предоставляем семьям возможность бесплатно посещать музеи, парки культуры и отдыха, выставки на территории Архангельской области независимо от места жительства", – рассказала председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева, слова которой приводятся в сообщении. Это касается как государственных, так и муниципальных учреждений. Порядок и условия их бесплатного посещения многодетными семьями должно определить правительство Архангельской области. Законопроект также уточняет категорию семей, имеющих право на денежную выплату взамен бесплатного предоставления земельного участка. Если раньше льготу могли получить многодетные семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми, то сейчас – с детьми до 18 и (или) до 23 лет при условии их очного обучения в вузе или ссузе. Многодетные семьи также получат возможность направить данную выплату на уплату первоначального взноса по кредиту, в том числе ипотечному, а также на погашение основной суммы долга и (или) уплаты процентов по кредиту. Размер выплаты варьируется от 210 тысяч до 310 тысяч рублей в зависимости от количества детей в семье. Уточнение статуса многодетной семьи также позволит включать семьи с детьми до 23 лет в списки участников жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в Архангельской области для строительства многоквартирных и индивидуальных жилых домов. Законопроектом также вводятся положения, в соответствии с которыми региональные органы власти в партнерстве с торговыми организациями и представителями бизнеса смогут разрабатывать специальные программы для многодетных семей для предоставления им скидок на необходимые товары, в том числе с помощью специальных карт.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жилье, александр цыбульский