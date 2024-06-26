https://ria.ru/20240626/pmyuf-1955666224.html

Яровая призвала предусмотреть внесудебную блокировку преступной инфомрации

Яровая призвала предусмотреть внесудебную блокировку преступной инфомрации - РИА Новости, 26.06.2024

Яровая призвала предусмотреть внесудебную блокировку преступной инфомрации

Необходимо предусмотреть внесудебную блокировку информации преступной направленности, распространяемой посредством бот-технологий, считает вице-спикер Госдумы... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T18:00

2024-06-26T18:00

2024-06-26T18:01

технологии

ирина яровая

госдума рф

петербургский международный юридический форум

россия

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С.- ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Необходимо предусмотреть внесудебную блокировку информации преступной направленности, распространяемой посредством бот-технологий, считает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. "Вербовка и вовлечение в террористическую деятельность через такую технологию чрезвычайно опасна. По сути, такая информационная атака сравнима с нападением, а когда совершается агрессия, необходимы быстрые и эффективные меры защиты. Очевидно, что реагирование должно быть в виде внесудебной блокировки, но для этого необходимы прежде всего технологические решения по выявлению и пресечению такой преступной деятельности. Также необходимо вводить квалифицированную повышенную ответственность за создание автоматизированного массового контента преступной направленности", - сказала она на на Петербургском международном юридическом форуме. Она отметила, что алгоритмы рассылки информации через систему так называемых ботов - это технология, которой в любом случае управляет человек, задавая программу и задачи определённого информационного контента. "При этом информация распространяется якобы от некоего лица, образ которого также формируется с целью войти в доверие некоего сообщества или создать иллюзию массового мнения", - добавила зампред ГД. По ее словам, это технология информационной войны и управления сознанием как отдельно взятого человека, так и социальных групп, сообществ, формирования общественного мнения и деструктивного влияния. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.

https://ria.ru/20230724/kiberataki-1885989781.html

https://ria.ru/20240602/khakery-1950003740.html

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технологии, ирина яровая, госдума рф, петербургский международный юридический форум, россия