https://ria.ru/20240626/pmyuf-1955666224.html
Яровая призвала предусмотреть внесудебную блокировку преступной инфомрации
Яровая призвала предусмотреть внесудебную блокировку преступной инфомрации - РИА Новости, 26.06.2024
Яровая призвала предусмотреть внесудебную блокировку преступной инфомрации
Необходимо предусмотреть внесудебную блокировку информации преступной направленности, распространяемой посредством бот-технологий, считает вице-спикер Госдумы... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T18:00
2024-06-26T18:00
2024-06-26T18:01
технологии
ирина яровая
госдума рф
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Необходимо предусмотреть внесудебную блокировку информации преступной направленности, распространяемой посредством бот-технологий, считает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. "Вербовка и вовлечение в террористическую деятельность через такую технологию чрезвычайно опасна. По сути, такая информационная атака сравнима с нападением, а когда совершается агрессия, необходимы быстрые и эффективные меры защиты. Очевидно, что реагирование должно быть в виде внесудебной блокировки, но для этого необходимы прежде всего технологические решения по выявлению и пресечению такой преступной деятельности. Также необходимо вводить квалифицированную повышенную ответственность за создание автоматизированного массового контента преступной направленности", - сказала она на на Петербургском международном юридическом форуме. Она отметила, что алгоритмы рассылки информации через систему так называемых ботов - это технология, которой в любом случае управляет человек, задавая программу и задачи определённого информационного контента. "При этом информация распространяется якобы от некоего лица, образ которого также формируется с целью войти в доверие некоего сообщества или создать иллюзию массового мнения", - добавила зампред ГД. По ее словам, это технология информационной войны и управления сознанием как отдельно взятого человека, так и социальных групп, сообществ, формирования общественного мнения и деструктивного влияния. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
https://ria.ru/20230724/kiberataki-1885989781.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, ирина яровая, госдума рф, петербургский международный юридический форум, россия
Технологии, Ирина Яровая, Госдума РФ, Петербургский международный юридический форум, Россия
Яровая призвала предусмотреть внесудебную блокировку преступной инфомрации
Яровая предложила внесудебную блокировку информации преступной направленности
С.- ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Необходимо предусмотреть внесудебную блокировку информации преступной направленности, распространяемой посредством бот-технологий, считает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
"Вербовка и вовлечение в террористическую деятельность через такую технологию чрезвычайно опасна. По сути, такая информационная атака сравнима с нападением, а когда совершается агрессия, необходимы быстрые и эффективные меры защиты. Очевидно, что реагирование должно быть в виде внесудебной блокировки, но для этого необходимы прежде всего технологические решения по выявлению и пресечению такой преступной деятельности. Также необходимо вводить квалифицированную повышенную ответственность за создание автоматизированного массового контента преступной направленности", - сказала она на на Петербургском международном юридическом форуме.
Она отметила, что алгоритмы рассылки информации через систему так называемых ботов - это технология, которой в любом случае управляет человек, задавая программу и задачи определённого информационного контента.
"При этом информация распространяется якобы от некоего лица, образ которого также формируется с целью войти в доверие некоего сообщества или создать иллюзию массового мнения", - добавила зампред ГД.
По ее словам, это технология информационной войны и управления сознанием как отдельно взятого человека, так и социальных групп, сообществ, формирования общественного мнения и деструктивного влияния.
РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.