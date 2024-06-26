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Страны будут уходить с площадок международных судов, считает судья КС
Страны будут уходить с площадок международных судов, считает судья КС - РИА Новости, 26.06.2024
Страны будут уходить с площадок международных судов, считает судья КС
Все больше государств будут уходить с площадок международных судов и заботиться о правах человека в национальных юрисдикциях, заявил судья Конституционного суда РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T16:34
2024-06-26T16:34
2024-06-26T16:34
россия
европейский суд по правам человека (еспч)
европейский суд
петербургский международный юридический форум
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Все больше государств будут уходить с площадок международных судов и заботиться о правах человека в национальных юрисдикциях, заявил судья Конституционного суда РФ Михаил Лобов, который ранее был судьей ЕСПЧ. "Страны будут все больше уходить с международных площадок и репатриировать тему прав человека в национальную юрисдикцию. Этот процесс уже идет, не знаю, обратим ли он, но он идет быстро", - сказал Лобов на Петербургском международном юридическом форуме. По его мнению, такой подход связан с изменением практики Европейского суда по правам человека, который от правовых норм перешел к политическим решениям, ведь "вряд ли беспристрастный суд мог бы устоять в условиях европейского кризиса". Лобов добавил, что в России, например, защитой прав граждан занимаются Верховный и Конституционный суды. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня, его основная тема - право как основа глобального равновесия. Форум традиционно собрал ведущих правоведов, политиков, представителей деловых кругов и общественных организаций из разных стран.
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россия, европейский суд по правам человека (еспч), европейский суд, петербургский международный юридический форум
Россия, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Европейский суд, Петербургский международный юридический форум
Страны будут уходить с площадок международных судов, считает судья КС
Судья Лобов: все больше стран будут уходить с площадок международных судов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Все больше государств будут уходить с площадок международных судов и заботиться о правах человека в национальных юрисдикциях, заявил судья Конституционного суда РФ Михаил Лобов, который ранее был судьей ЕСПЧ.
"Страны будут все больше уходить с международных площадок и репатриировать тему прав человека в национальную юрисдикцию. Этот процесс уже идет, не знаю, обратим ли он, но он идет быстро", - сказал Лобов на Петербургском международном юридическом форуме.
По его мнению, такой подход связан с изменением практики Европейского суда
по правам человека, который от правовых норм перешел к политическим решениям, ведь "вряд ли беспристрастный суд мог бы устоять в условиях европейского кризиса".
Лобов добавил, что в России, например, защитой прав граждан занимаются Верховный и Конституционный суды.
Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня, его основная тема - право как основа глобального равновесия. Форум традиционно собрал ведущих правоведов, политиков, представителей деловых кругов и общественных организаций из разных стран.