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Путин обратился к гостям юридического форума в Петербурге - РИА Новости, 26.06.2024
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10:09 26.06.2024 (обновлено: 10:26 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/pmyuf-1955509897.html
Путин обратился к гостям юридического форума в Петербурге
Путин обратился к гостям юридического форума в Петербурге - РИА Новости, 26.06.2024
Путин обратился к гостям юридического форума в Петербурге
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей XII Петербургского международного юридического форума, отметив, что БРИКС... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T10:09
2024-06-26T10:26
брикс
петербургский юридический форум
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей XII Петербургского международного юридического форума, отметив, что БРИКС стремится к развитию эффективного правового регулирования, Россия готова углублять сотрудничество в этой сфере и с другими странами, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."В этом году Россия председательствует в объединении БРИКС. Вместе с партнёрами стремимся к развитию эффективного правового регулирования, способного укрепить продовольственную и энергетическую безопасность, внести вклад в сохранение окружающей среды и климата, создание справедливых правил мировой торговли и технологической кооперации", - говорится в телеграмме.Российский лидер добавил, что Россия готова углублять сотрудничество в этих сферах и с другими странами, в первую очередь из Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки"Уверен, что высказанные участниками форума предложения, рекомендации, идеи будут востребованы на практике. Желаю вам интересного общения и плодотворной работы", - сказал в заключение Путин.Петербургский международный юридический форум был учрежден в 2011 году. В соответствии с указом президента РФ от 15 февраля 2022 года №55 проводится минюстом России и фондом "Росконгресс" ежегодно. За годы существования ПМЮФ стал крупнейшей площадкой для диалога между представителями юридического, предпринимательского, политического и правоохранительного сообществ по вопросам защиты прав и интересов граждан, бизнеса, совершенствования правоприменительной практики, продвижения законодательных инициатив в целях развития правовой культуры.
https://ria.ru/20230823/mnogopolyarnost-1891725618.html
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брикс, петербургский юридический форум
БРИКС, Петербургский юридический форум
Путин обратился к гостям юридического форума в Петербурге

Путин: БРИКС стремится к развитию эффективного правового регулирования

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип БРИКС
Логотип БРИКС - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Логотип БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей XII Петербургского международного юридического форума, отметив, что БРИКС стремится к развитию эффективного правового регулирования, Россия готова углублять сотрудничество в этой сфере и с другими странами, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"В этом году Россия председательствует в объединении БРИКС. Вместе с партнёрами стремимся к развитию эффективного правового регулирования, способного укрепить продовольственную и энергетическую безопасность, внести вклад в сохранение окружающей среды и климата, создание справедливых правил мировой торговли и технологической кооперации", - говорится в телеграмме.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Путин: БРИКС выступает за формирование многополярного миропорядка
23 августа 2023, 12:56
Российский лидер добавил, что Россия готова углублять сотрудничество в этих сферах и с другими странами, в первую очередь из Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки
«
"Уверен, что высказанные участниками форума предложения, рекомендации, идеи будут востребованы на практике. Желаю вам интересного общения и плодотворной работы", - сказал в заключение Путин.
Петербургский международный юридический форум был учрежден в 2011 году. В соответствии с указом президента РФ от 15 февраля 2022 года №55 проводится минюстом России и фондом "Росконгресс" ежегодно. За годы существования ПМЮФ стал крупнейшей площадкой для диалога между представителями юридического, предпринимательского, политического и правоохранительного сообществ по вопросам защиты прав и интересов граждан, бизнеса, совершенствования правоприменительной практики, продвижения законодательных инициатив в целях развития правовой культуры.
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
БРИКС показывает тенденцию к новому миропорядку, заявил российский дипломат
24 августа 2023, 00:11
 
БРИКСПетербургский юридический форум
 
 
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