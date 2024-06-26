https://ria.ru/20240626/pmyuf-1955509897.html

Путин обратился к гостям юридического форума в Петербурге

Путин обратился к гостям юридического форума в Петербурге - РИА Новости, 26.06.2024

Путин обратился к гостям юридического форума в Петербурге

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей XII Петербургского международного юридического форума, отметив, что БРИКС... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T10:09

2024-06-26T10:09

2024-06-26T10:26

брикс

петербургский юридический форум

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей XII Петербургского международного юридического форума, отметив, что БРИКС стремится к развитию эффективного правового регулирования, Россия готова углублять сотрудничество в этой сфере и с другими странами, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."В этом году Россия председательствует в объединении БРИКС. Вместе с партнёрами стремимся к развитию эффективного правового регулирования, способного укрепить продовольственную и энергетическую безопасность, внести вклад в сохранение окружающей среды и климата, создание справедливых правил мировой торговли и технологической кооперации", - говорится в телеграмме.Российский лидер добавил, что Россия готова углублять сотрудничество в этих сферах и с другими странами, в первую очередь из Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки"Уверен, что высказанные участниками форума предложения, рекомендации, идеи будут востребованы на практике. Желаю вам интересного общения и плодотворной работы", - сказал в заключение Путин.Петербургский международный юридический форум был учрежден в 2011 году. В соответствии с указом президента РФ от 15 февраля 2022 года №55 проводится минюстом России и фондом "Росконгресс" ежегодно. За годы существования ПМЮФ стал крупнейшей площадкой для диалога между представителями юридического, предпринимательского, политического и правоохранительного сообществ по вопросам защиты прав и интересов граждан, бизнеса, совершенствования правоприменительной практики, продвижения законодательных инициатив в целях развития правовой культуры.

https://ria.ru/20230823/mnogopolyarnost-1891725618.html

https://ria.ru/20230824/miroporyadok-1891867271.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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брикс, петербургский юридический форум