https://ria.ru/20240626/peskov-1955564904.html

В Кремле рассказали о процессе над Гершковичем

В Кремле рассказали о процессе над Гершковичем - РИА Новости, 26.06.2024

В Кремле рассказали о процессе над Гершковичем

Судебный процесс над обвиняемым в шпионаже американским журналистом Wall Street Journal Эваном Гершковичем идет, нужно дождаться вердикта, который будет... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T13:09

2024-06-26T13:09

2024-06-26T13:09

россия

сша

эван гершкович

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Судебный процесс над обвиняемым в шпионаже американским журналистом Wall Street Journal Эваном Гершковичем идет, нужно дождаться вердикта, который будет вынесен, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Идет следствие, идет судебный процесс, поэтому здесь нужно дождаться просто того вердикта, который будет вынесен", - сообщил журналистам Дмитрий Песков. Первое заседание по делу Гершковича прошло в среду в Свердловском облсуде в закрытом режиме. На процесс приехали генеральный консул США Стюарт Уилсон и вице-консул посольства США в РФ Майкл Дарбинян. По версии следствия, американский журналист газеты Wall Street Journal Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности "Уралвагонзавода" по выпуску и ремонту военной техники. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж).

https://ria.ru/20240209/gershkovich-1926293894.html

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россия

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россия, сша, эван гершкович, дмитрий песков