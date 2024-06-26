https://ria.ru/20240626/peskov-1955564904.html
В Кремле рассказали о процессе над Гершковичем
В Кремле рассказали о процессе над Гершковичем - РИА Новости, 26.06.2024
В Кремле рассказали о процессе над Гершковичем
Судебный процесс над обвиняемым в шпионаже американским журналистом Wall Street Journal Эваном Гершковичем идет, нужно дождаться вердикта, который будет... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T13:09
2024-06-26T13:09
2024-06-26T13:09
россия
сша
эван гершкович
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955514461_0:0:634:357_1920x0_80_0_0_b5b9f22c751e8c42c80666fd6c966a11.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Судебный процесс над обвиняемым в шпионаже американским журналистом Wall Street Journal Эваном Гершковичем идет, нужно дождаться вердикта, который будет вынесен, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Идет следствие, идет судебный процесс, поэтому здесь нужно дождаться просто того вердикта, который будет вынесен", - сообщил журналистам Дмитрий Песков. Первое заседание по делу Гершковича прошло в среду в Свердловском облсуде в закрытом режиме. На процесс приехали генеральный консул США Стюарт Уилсон и вице-консул посольства США в РФ Майкл Дарбинян. По версии следствия, американский журналист газеты Wall Street Journal Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности "Уралвагонзавода" по выпуску и ремонту военной техники. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж).
https://ria.ru/20240209/gershkovich-1926293894.html
https://ria.ru/20240209/gershkovich-1926332495.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955514461_111:0:587:357_1920x0_80_0_0_38e6816420797cc727940d38a352a254.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, эван гершкович, дмитрий песков
Россия, США, Эван Гершкович, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о процессе над Гершковичем
Песков: суд над журналистом WSJ Гершковичем идет, нужно дождаться вердикта