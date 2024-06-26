https://ria.ru/20240626/peskov-1955563527.html

Телефонные переговоры лидеров России и США не запланированы, заявил Песков

Телефонные переговоры лидеров России и США не запланированы, заявил Песков - РИА Новости, 26.06.2024

Телефонные переговоры лидеров России и США не запланированы, заявил Песков

Телефонные переговоры лидеров России и США не запланированы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T13:05

2024-06-26T13:05

2024-06-26T13:05

россия

сша

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Телефонные переговоры лидеров России и США не запланированы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее в Минобороны России сообщили, что глава МО РФ Андрей Белоусов и его американский коллега Ллойд Остин провели телефонный разговор и обменялись взглядами о ситуации вокруг конфликта на Украине. "Нет", - ответил Песков на вопрос журналистов, запланированы ли телефонные переговоры глав РФ и США.

https://ria.ru/20240626/ssha-1955546476.html

россия

сша

украина

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россия, сша, украина, дмитрий песков