https://ria.ru/20240626/peskov-1955563527.html
Телефонные переговоры лидеров России и США не запланированы, заявил Песков
Телефонные переговоры лидеров России и США не запланированы, заявил Песков - РИА Новости, 26.06.2024
Телефонные переговоры лидеров России и США не запланированы, заявил Песков
Телефонные переговоры лидеров России и США не запланированы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T13:05
2024-06-26T13:05
2024-06-26T13:05
россия
сша
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Телефонные переговоры лидеров России и США не запланированы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее в Минобороны России сообщили, что глава МО РФ Андрей Белоусов и его американский коллега Ллойд Остин провели телефонный разговор и обменялись взглядами о ситуации вокруг конфликта на Украине. "Нет", - ответил Песков на вопрос журналистов, запланированы ли телефонные переговоры глав РФ и США.
https://ria.ru/20240626/ssha-1955546476.html
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россия, сша, украина, дмитрий песков
Россия, США, Украина, Дмитрий Песков
Телефонные переговоры лидеров России и США не запланированы, заявил Песков
Песков: телефонные переговоры лидеров России и США не запланированы