https://ria.ru/20240626/peskov-1955559666.html
В Кремле прокомментировали процесс над Гершковичем
В Кремле прокомментировали процесс над Гершковичем - РИА Новости, 26.06.2024
В Кремле прокомментировали процесс над Гершковичем
Судебный процесс над обвиняемым в шпионаже американским журналистом Wall Street Journal Эваном Гершковичем - весьма резонансная тема в США, но не столь... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T12:56
2024-06-26T12:56
2024-06-26T12:56
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Судебный процесс над обвиняемым в шпионаже американским журналистом Wall Street Journal Эваном Гершковичем - весьма резонансная тема в США, но не столь резонансная в России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Что касается начала судебного процесса, как вы понимаете, мы не можем его никак прокомментировать. Мы знаем, что эта тема весьма и весьма резонансная в США, но она не столь резонансная внутри нашей страны", - сказал Песков. Первое заседание по делу Гершковича прошло в среду в Свердловском облсуде в закрытом режиме. На процесс приехали генеральный консул США Стюарт Уилсон и вице-консул посольства США в РФ Майкл Дарбинян. По версии следствия, американский журналист газеты Wall Street Journal Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности "Уралвагонзавода" по выпуску и ремонту военной техники. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж).
https://ria.ru/20240626/gershkovich-1955537413.html
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сша, россия, эван гершкович, дмитрий песков
США, Россия, Эван Гершкович, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали процесс над Гершковичем
Песков назвал судебный процесс над Гершковичем резонансной темой в США