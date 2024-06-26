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ГД приняла во II чтении проект об индексации пенсий работающим пенсионерам - РИА Новости, 26.06.2024
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12:40 26.06.2024 (обновлено: 12:49 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/pensiya-1955553310.html
ГД приняла во II чтении проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
ГД приняла во II чтении проект об индексации пенсий работающим пенсионерам - РИА Новости, 26.06.2024
ГД приняла во II чтении проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в втором чтении законопроект, возвращающий с 2025 года индексацию пенсий работающим пенсионерам. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T12:40
2024-06-26T12:49
общество
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в втором чтении законопроект, возвращающий с 2025 года индексацию пенсий работающим пенсионерам.Индексацию пенсий работающим пенсионерам в России приостановили в 2016 году. Законопроект, возобновляющий этот механизм, был внесен в Госдуму всеми депутатами фракции "Единая Россия" 20 июня, проект был поддержан правительством РФ и профильным комитетом Думы по труду, соцполитике и делам ветеранов.Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков говорил, что с 2025 года повышение страховых пенсий будет проводиться дважды: индексация с 1 февраля 2025 года и далее ежегодно по уровню фактической инфляции и индексация стоимости индивидуального пенсионного коэффициента с 1 апреля 2025 года, и затронет как работающих, так и неработающих пенсионеров.Как отмечал заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, недополученные работающим пенсионером за 8 лет (с 2016 по 2024 годы) средства не пропадут, а будут восстановлены, когда пенсионер перестанет работать. Также он пояснял, что процент индексации страховой пенсии будет одинаковым как для работающих, так и для неработающих пенсионеров. А индексация работающим пенсионерам будет исчисляться не от той "замороженной" пенсии, которую они получают сейчас, а от максимальной, которая была бы им положена, если бы они не работали.Достигнутая с учетом индексации сумма повышения будет прибавляться к пенсии, которую получает пенсионер "на руки", а вот увеличенную с учетом периода 2016-2024 годов пенсию можно будет получить по-прежнему только после увольнения, уточняла РИА Новости депутат Госдумы Светлана Бессараб.
https://ria.ru/20240625/pensii-1955294339.html
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общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
ГД приняла во II чтении проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

ГД одобрила во II чтении возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
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Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в втором чтении законопроект, возвращающий с 2025 года индексацию пенсий работающим пенсионерам.
Индексацию пенсий работающим пенсионерам в России приостановили в 2016 году. Законопроект, возобновляющий этот механизм, был внесен в Госдуму всеми депутатами фракции "Единая Россия" 20 июня, проект был поддержан правительством РФ и профильным комитетом Думы по труду, соцполитике и делам ветеранов.
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Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков говорил, что с 2025 года повышение страховых пенсий будет проводиться дважды: индексация с 1 февраля 2025 года и далее ежегодно по уровню фактической инфляции и индексация стоимости индивидуального пенсионного коэффициента с 1 апреля 2025 года, и затронет как работающих, так и неработающих пенсионеров.
Как отмечал заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, недополученные работающим пенсионером за 8 лет (с 2016 по 2024 годы) средства не пропадут, а будут восстановлены, когда пенсионер перестанет работать. Также он пояснял, что процент индексации страховой пенсии будет одинаковым как для работающих, так и для неработающих пенсионеров. А индексация работающим пенсионерам будет исчисляться не от той "замороженной" пенсии, которую они получают сейчас, а от максимальной, которая была бы им положена, если бы они не работали.
Достигнутая с учетом индексации сумма повышения будет прибавляться к пенсии, которую получает пенсионер "на руки", а вот увеличенную с учетом периода 2016-2024 годов пенсию можно будет получить по-прежнему только после увольнения, уточняла РИА Новости депутат Госдумы Светлана Бессараб.
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