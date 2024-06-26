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В Госдуме предложили ввести соцдоплату к пенсии за стаж в 30 лет - РИА Новости, 26.06.2024
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10:39 26.06.2024 (обновлено: 14:49 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/pensiya-1955515336.html
В Госдуме предложили ввести соцдоплату к пенсии за стаж в 30 лет
В Госдуме предложили ввести соцдоплату к пенсии за стаж в 30 лет - РИА Новости, 26.06.2024
В Госдуме предложили ввести соцдоплату к пенсии за стаж в 30 лет
Депутаты от ЛДПР предлагают ввести механизм доплаты к пенсии для всех пенсионеров, отработавших не менее 30 лет, следует из законопроекта, внесенного в Госдуму. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T10:39
2024-06-26T14:49
общество
россия
леонид слуцкий (политик)
татьяна голикова
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Депутаты от ЛДПР предлагают ввести механизм доплаты к пенсии для всех пенсионеров, отработавших не менее 30 лет, следует из законопроекта, внесенного в Госдуму."Предлагается установить социальную доплату к страховой пенсии по старости для пенсионеров, имеющих страховой стаж не менее 30 лет, в таком размере, чтобы общая сумма их материального обеспечения с учетом данной выплаты достигла двукратной величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в целом по Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке.Авторы документа подчеркивают, что люди, внесшие значительный трудовой вклад в социальное и экономическое развитие страны, должны обладать возможностью обеспечить себе достойную жизнь.Правительство в официальном отзыве на законопроект отметило, что он нуждается в существенной доработке.
https://ria.ru/20240623/lgoty-1954806944.html
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общество, россия, леонид слуцкий (политик), татьяна голикова, госдума рф, лдпр
Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Татьяна Голикова, Госдума РФ, ЛДПР
В Госдуме предложили ввести соцдоплату к пенсии за стаж в 30 лет

В Госдуме предложили ввести механизм соцдоплаты к страховой песни по старости

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Депутаты от ЛДПР предлагают ввести механизм доплаты к пенсии для всех пенсионеров, отработавших не менее 30 лет, следует из законопроекта, внесенного в Госдуму.
"Предлагается установить социальную доплату к страховой пенсии по старости для пенсионеров, имеющих страховой стаж не менее 30 лет, в таком размере, чтобы общая сумма их материального обеспечения с учетом данной выплаты достигла двукратной величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в целом по Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке.
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Авторы документа подчеркивают, что люди, внесшие значительный трудовой вклад в социальное и экономическое развитие страны, должны обладать возможностью обеспечить себе достойную жизнь.
Правительство в официальном отзыве на законопроект отметило, что он нуждается в существенной доработке.
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