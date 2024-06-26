https://ria.ru/20240626/pensii-1955566986.html
Володин прокомментировал индексацию пенсии работающим пенсионерам
Володин прокомментировал индексацию пенсии работающим пенсионерам - РИА Новости, 26.06.2024
Володин прокомментировал индексацию пенсии работающим пенсионерам
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, говоря о проекте по индексации пенсии работающим пенсионерам, заявил, что это решение сохранит в экономике сотни тысяч... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T13:16
2024-06-26T13:16
2024-06-26T13:16
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, говоря о проекте по индексации пенсии работающим пенсионерам, заявил, что это решение сохранит в экономике сотни тысяч работоспособных граждан РФ, которые будут выходить на пенсию. "Мы с вами должны понимать - это решение сохранит в экономике сотни тысяч наших граждан, работоспособных, которые уже в этом году, на будущий год будут выходить на пенсию, но останутся работать и в экономике, и в социальной сфере, учителями, врачами, дефицит которых, мы с вами знаем, очень большой", - сказал он на пленарном заседании. При этом он отметил, что решение принимается в очень непростое время. "Время санкций, угроз, проведения СВО. И решение принимается в отношении людей, которые продолжают работать, не ушли на пенсию. Это подчеркивает отношение президента к старшим поколениям, к тем, кто для себя решение принял продолжать трудовую деятельность", - добавил Володин. По словам Володина, Россия - социальное государство. "И, несмотря на огромные расходы, которые мы сейчас несём, всё делается для того, чтобы поддержать людей труда старшего поколения", - заключил спикер ГД.
https://ria.ru/20240620/indeksatsiya-1954399493.html
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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин прокомментировал индексацию пенсии работающим пенсионерам
Володин: индексация пенсии сохранит в экономике сотни тысяч работающих россиян
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, говоря о проекте по индексации пенсии работающим пенсионерам, заявил, что это решение сохранит в экономике сотни тысяч работоспособных граждан РФ, которые будут выходить на пенсию.
"Мы с вами должны понимать - это решение сохранит в экономике сотни тысяч наших граждан, работоспособных, которые уже в этом году, на будущий год будут выходить на пенсию, но останутся работать и в экономике, и в социальной сфере, учителями, врачами, дефицит которых, мы с вами знаем, очень большой", - сказал он на пленарном заседании.
При этом он отметил, что решение принимается в очень непростое время.
"Время санкций, угроз, проведения СВО. И решение принимается в отношении людей, которые продолжают работать, не ушли на пенсию. Это подчеркивает отношение президента к старшим поколениям, к тем, кто для себя решение принял продолжать трудовую деятельность", - добавил Володин.
По словам Володина, Россия - социальное государство.
"И, несмотря на огромные расходы, которые мы сейчас несём, всё делается для того, чтобы поддержать людей труда старшего поколения", - заключил спикер ГД.