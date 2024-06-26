Словакия не будет посылать на Украину ни солдат, ни инструкторов
Президент Пеллегрини: Словакия не будет посылать своих военных на Украину
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЭвакуация раненого украинского военного
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Эвакуация раненого украинского военного. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 26 июн - РИА Новости. Словакия не будет блокировать решения, которые планируется принять на саммите НАТО в Вашингтоне, как и не будет посылать своих солдат или инструкторов на Украину, заявил в среду президент республики Петер Пеллегрини.
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"Официально подтверждаем еще раз позицию Словакии: в случае, если бы дошло до планов по размещению военных НАТО или военных стран-членов НАТО на территории Украины, не важно это обучающий персонал или инструкторы, которые должны были бы обучать украинцев на территории Украины использовать системы вооружения или тренировать их, Словакия не пошлет на Украину никакого своего солдата... А если наши инструкторы должны где-то взаимодействовать с украинскими военными, то только на территории Словакии", - сказал Пеллегрини журналистам по итогам переговоров с чешским президентом, их совместное заявление транслировал словацкий телеканал ТА3.
Тем не менее Пеллегрини отметил, что на саммите НАТО в Вашингтоне, который запланирован на 9-11 июля, Словакия будет "конструктивным партнером". "Словакия… не будет блокировать никаких решений, которые должны быть в рамках повестки одобрены", - добавил президент Словакии.
Пеллегрини в среду находится с официальным визитом в Праге, это его первый официальный заграничный визит в качестве президента Словакии.