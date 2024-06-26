https://ria.ru/20240626/patriarkh-1955674612.html
Патриарх Кирилл поручил создать молодежную телепередачу
Патриарх Кирилл поручил создать молодежную телепередачу - РИА Новости, 26.06.2024
Патриарх Кирилл поручил создать молодежную телепередачу
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поручил создать специальную молодежную передачу на телеканале "Спас". РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T18:30
2024-06-26T18:30
2024-06-26T18:34
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
общество
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поручил создать специальную молодежную передачу на телеканале "Спас". "У нас с вами телевидение есть, о чем мы раньше и мечтать не могли, причем канал в мультиплексе. Вот для того чтобы молодежь его смотрела, должна быть молодежная передача на нашем канале — это очень важно. Владимир Романович (Легойда, председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ – ред.), просил бы вас продумать создание специальной программы для молодежи. Чтобы это была не развесистая клюква, с заигрыванием перед молодежью. Необходима постановка реальных мировоззренческих проблем, приглашение церковных и светских специалистов в сфере социологии и психологии, круглые столы и дискуссии, адресованные в первую очередь молодежи", – цитирует выступление патриарха на заседании Высшего церковного совета сайт Церкви. Он отметил, что через церковные средства массовой информации необходимо сообщать об этом как приходской молодежи, так и широкой публике, чтобы к передаче максимально привлекалось общественное внимание.Патриарх также выразил мнение, что современные подростки развиваются быстрее, чем раньше. "Адаптация молодых людей к взрослому миру, вхождение молодежи во взрослую проблематику сейчас происходит в раннем возрасте. Уже в 13, 14 или 15 лет это люди, которые развиты так, как не были в их возрасте развиты представители нашего поколения. Дети, не вылезающие из гаджетов, поглощают огромный объем информации, и не только из развлекательных программ, они осведомлены об очень многом", – сказал предстоятель РПЦ.Адаптацию молодых людей к взрослому миру он назвал сложным и опасным процессом, подразумевающим внимательное отношение к молодежи, а также вопросам воспитания и взаимодействия Церкви и школы.
https://ria.ru/20240626/patriarkh-1955674379.html
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патриарх кирилл (владимир гундяев), общество
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Общество
Патриарх Кирилл поручил создать молодежную телепередачу
Патриарх Кирилл поручил создать молодежную передачу на телеканале "Спас"
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поручил создать специальную молодежную передачу на телеканале "Спас".
"У нас с вами телевидение есть, о чем мы раньше и мечтать не могли, причем канал в мультиплексе. Вот для того чтобы молодежь его смотрела, должна быть молодежная передача на нашем канале — это очень важно. Владимир Романович (Легойда, председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ – ред.), просил бы вас продумать создание специальной программы для молодежи. Чтобы это была не развесистая клюква, с заигрыванием перед молодежью. Необходима постановка реальных мировоззренческих проблем, приглашение церковных и светских специалистов в сфере социологии и психологии, круглые столы и дискуссии, адресованные в первую очередь молодежи", – цитирует выступление патриарха на заседании Высшего церковного совета сайт Церкви.
Он отметил, что через церковные средства массовой информации необходимо сообщать об этом как приходской молодежи, так и широкой публике, чтобы к передаче максимально привлекалось общественное внимание.
Патриарх также выразил мнение, что современные подростки развиваются быстрее, чем раньше. "Адаптация молодых людей к взрослому миру, вхождение молодежи во взрослую проблематику сейчас происходит в раннем возрасте. Уже в 13, 14 или 15 лет это люди, которые развиты так, как не были в их возрасте развиты представители нашего поколения. Дети, не вылезающие из гаджетов, поглощают огромный объем информации, и не только из развлекательных программ, они осведомлены об очень многом", – сказал предстоятель РПЦ.
Адаптацию молодых людей к взрослому миру он назвал сложным и опасным процессом, подразумевающим внимательное отношение к молодежи, а также вопросам воспитания и взаимодействия Церкви и школы.