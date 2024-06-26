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Патриарх Кирилл назвал задачей Церкви возвращение икон из музеев в храмы
Патриарх Кирилл назвал задачей Церкви возвращение икон из музеев в храмы - РИА Новости, 26.06.2024
Патриарх Кирилл назвал задачей Церкви возвращение икон из музеев в храмы
Иконы болеют в искусственной стерильной среде музеев, задача Русской православной церкви заключается в возвращении их туда, где их духовная энергия преображает... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T18:29
2024-06-26T18:29
2024-06-26T18:56
религия
россия
владимир путин
русская православная церковь
день святой троицы
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Иконы болеют в искусственной стерильной среде музеев, задача Русской православной церкви заключается в возвращении их туда, где их духовная энергия преображает людей, заявил в Троице-Сергиевой лавре патриарх Кирилл. "В храме иконы никогда не портятся. Иконы, и вообще все, что написал Андрей Рублев, находятся в абсолютно нестерильной атмосфере. Люди простые, а на протяжении этих сотен лет чего только не было: и двери открывались, и ветры, и мороз, и холод, люди кашляли, чихали – и иконы жили. Но когда вы иконы забираете в искусственную среду музеев, иконы начинают болеть. Наша задача заключается в том, чтобы иконы были в том месте, где они не болеют, и где их колоссальная духовная энергия передается людям и делает людей лучше", – приводит видеозапись слов патриарха Telegram-канал Shot. Ранее в среду в Троице-Сергиеву лавру приехал президент России Владимир Путин, он вошел вместе с патриархом в Троицкий собор, где установлена икона "Святая Троица" Андрея Рублева.
https://ria.ru/20231102/troitsa-1906955717.html
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россия, владимир путин, русская православная церковь, день святой троицы, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Россия, Владимир Путин, Русская православная церковь, День Святой Троицы, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Патриарх Кирилл назвал задачей Церкви возвращение икон из музеев в храмы
Патриарх Кирилл: иконы болеют в стерильных музеях, РПЦ должна вернуть их в храмы
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Иконы болеют в искусственной стерильной среде музеев, задача Русской православной церкви заключается в возвращении их туда, где их духовная энергия преображает людей, заявил в Троице-Сергиевой лавре патриарх Кирилл.
"В храме иконы никогда не портятся. Иконы, и вообще все, что написал Андрей Рублев, находятся в абсолютно нестерильной атмосфере. Люди простые, а на протяжении этих сотен лет чего только не было: и двери открывались, и ветры, и мороз, и холод, люди кашляли, чихали – и иконы жили. Но когда вы иконы забираете в искусственную среду музеев, иконы начинают болеть. Наша задача заключается в том, чтобы иконы были в том месте, где они не болеют, и где их колоссальная духовная энергия передается людям и делает людей лучше", – приводит видеозапись слов патриарха Telegram-канал Shot.
Ранее в среду в Троице-Сергиеву лавру приехал президент России Владимир Путин
, он вошел вместе с патриархом в Троицкий собор, где установлена икона "Святая Троица" Андрея Рублева.