https://ria.ru/20240626/patriarkh-1955674379.html

Патриарх Кирилл назвал задачей Церкви возвращение икон из музеев в храмы

Патриарх Кирилл назвал задачей Церкви возвращение икон из музеев в храмы - РИА Новости, 26.06.2024

Патриарх Кирилл назвал задачей Церкви возвращение икон из музеев в храмы

Иконы болеют в искусственной стерильной среде музеев, задача Русской православной церкви заключается в возвращении их туда, где их духовная энергия преображает... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T18:29

2024-06-26T18:29

2024-06-26T18:56

религия

россия

владимир путин

русская православная церковь

день святой троицы

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Иконы болеют в искусственной стерильной среде музеев, задача Русской православной церкви заключается в возвращении их туда, где их духовная энергия преображает людей, заявил в Троице-Сергиевой лавре патриарх Кирилл. "В храме иконы никогда не портятся. Иконы, и вообще все, что написал Андрей Рублев, находятся в абсолютно нестерильной атмосфере. Люди простые, а на протяжении этих сотен лет чего только не было: и двери открывались, и ветры, и мороз, и холод, люди кашляли, чихали – и иконы жили. Но когда вы иконы забираете в искусственную среду музеев, иконы начинают болеть. Наша задача заключается в том, чтобы иконы были в том месте, где они не болеют, и где их колоссальная духовная энергия передается людям и делает людей лучше", – приводит видеозапись слов патриарха Telegram-канал Shot. Ранее в среду в Троице-Сергиеву лавру приехал президент России Владимир Путин, он вошел вместе с патриархом в Троицкий собор, где установлена икона "Святая Троица" Андрея Рублева.

https://ria.ru/20231102/troitsa-1906955717.html

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россия, владимир путин, русская православная церковь, день святой троицы, патриарх кирилл (владимир гундяев)