https://ria.ru/20240626/patriarkh-1955648373.html

Патриарх Кирилл приехал в Троице-Сергиеву лавру

Патриарх Кирилл приехал в Троице-Сергиеву лавру - РИА Новости, 26.06.2024

Патриарх Кирилл приехал в Троице-Сергиеву лавру

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приехал в Троице-Сергиеву лавру и посетил Троицкий собор, где находятся мощи Сергия Радонежского и икона "Троица" Андрея... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T17:12

2024-06-26T17:12

2024-06-26T21:28

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

день святой троицы

свято-троицкая сергиева лавра (троице-сергиева лавра)

религия

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СЕРГИЕВ ПОСАД, 26 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приехал в Троице-Сергиеву лавру и посетил Троицкий собор, где находятся мощи Сергия Радонежского и икона "Троица" Андрея Рублева, передает корреспондент РИА Новости.Патриарх прибыл в Троице-Сергиеву лавру во второй половине дня и по традиции сначала пошел поклониться мощам преподобного Сергия Радонежского.В этом году после почти векового перерыва икона "Троица" вернулась в Троицкий собор, где будет пребывать постоянно.Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи.В начале июня 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. В июле 2023 года "Троица" для необходимых реставрационных мероприятий была перевезена в Центр Грабаря. 5 января 2024 года к празднику Рождества Христова "Троица" была доставлена в храм Христа Спасителя. В январе 2024 года директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев сообщил, что специалисты центра продолжат наблюдение за "Троицей" после ее перевозки в Троице-Сергиеву лавру, для иконы в лавре создаются технические, инженерные условия. В июне 2024 года источник сообщил РИА Новости, что "Троица" находится в стабильном состоянии, ее сохранности ничего не угрожает, для иконы изготавливают специальную капсулу, которая обеспечит ее безопасность, также в ней будет поддерживаться температурно-влажностный режим.

https://ria.ru/20240623/troitsa-1954812346.html

https://ria.ru/20240627/sergievposad-1954070624.html

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

патриарх кирилл (владимир гундяев), день святой троицы, свято-троицкая сергиева лавра (троице-сергиева лавра), религия