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Патриарх Кирилл приехал в Троице-Сергиеву лавру - РИА Новости, 26.06.2024
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Религия
 
17:12 26.06.2024 (обновлено: 21:28 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/patriarkh-1955648373.html
Патриарх Кирилл приехал в Троице-Сергиеву лавру
Патриарх Кирилл приехал в Троице-Сергиеву лавру - РИА Новости, 26.06.2024
Патриарх Кирилл приехал в Троице-Сергиеву лавру
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приехал в Троице-Сергиеву лавру и посетил Троицкий собор, где находятся мощи Сергия Радонежского и икона "Троица" Андрея... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T17:12
2024-06-26T21:28
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
день святой троицы
свято-троицкая сергиева лавра (троице-сергиева лавра)
религия
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СЕРГИЕВ ПОСАД, 26 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приехал в Троице-Сергиеву лавру и посетил Троицкий собор, где находятся мощи Сергия Радонежского и икона "Троица" Андрея Рублева, передает корреспондент РИА Новости.Патриарх прибыл в Троице-Сергиеву лавру во второй половине дня и по традиции сначала пошел поклониться мощам преподобного Сергия Радонежского.В этом году после почти векового перерыва икона "Троица" вернулась в Троицкий собор, где будет пребывать постоянно.Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи.В начале июня 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. В июле 2023 года "Троица" для необходимых реставрационных мероприятий была перевезена в Центр Грабаря. 5 января 2024 года к празднику Рождества Христова "Троица" была доставлена в храм Христа Спасителя. В январе 2024 года директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев сообщил, что специалисты центра продолжат наблюдение за "Троицей" после ее перевозки в Троице-Сергиеву лавру, для иконы в лавре создаются технические, инженерные условия. В июне 2024 года источник сообщил РИА Новости, что "Троица" находится в стабильном состоянии, ее сохранности ничего не угрожает, для иконы изготавливают специальную капсулу, которая обеспечит ее безопасность, также в ней будет поддерживаться температурно-влажностный режим.
https://ria.ru/20240623/troitsa-1954812346.html
https://ria.ru/20240627/sergievposad-1954070624.html
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патриарх кирилл (владимир гундяев), день святой троицы, свято-троицкая сергиева лавра (троице-сергиева лавра), религия
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), День Святой Троицы, Свято-Троицкая Сергиева лавра (Троице-Сергиева Лавра), Религия
Патриарх Кирилл приехал в Троице-Сергиеву лавру

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приехал в Троице-Сергиеву лавру

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. 26 июня 2024
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. 26 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. 26 июня 2024
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СЕРГИЕВ ПОСАД, 26 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приехал в Троице-Сергиеву лавру и посетил Троицкий собор, где находятся мощи Сергия Радонежского и икона "Троица" Андрея Рублева, передает корреспондент РИА Новости.
Патриарх прибыл в Троице-Сергиеву лавру во второй половине дня и по традиции сначала пошел поклониться мощам преподобного Сергия Радонежского.
Троица Рублева в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
Икону "Троица" установили в Троицком соборе на ее историческом месте
23 июня, 07:37
В этом году после почти векового перерыва икона "Троица" вернулась в Троицкий собор, где будет пребывать постоянно.
Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи.
В начале июня 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. В июле 2023 года "Троица" для необходимых реставрационных мероприятий была перевезена в Центр Грабаря. 5 января 2024 года к празднику Рождества Христова "Троица" была доставлена в храм Христа Спасителя. В январе 2024 года директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев сообщил, что специалисты центра продолжат наблюдение за "Троицей" после ее перевозки в Троице-Сергиеву лавру, для иконы в лавре создаются технические, инженерные условия. В июне 2024 года источник сообщил РИА Новости, что "Троица" находится в стабильном состоянии, ее сохранности ничего не угрожает, для иконы изготавливают специальную капсулу, которая обеспечит ее безопасность, также в ней будет поддерживаться температурно-влажностный режим.
Успенский собор, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, Сергиев Посад - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Туры в Сергиев Посад: "Троица", лавра и другие достопримечательности
06:10
 
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