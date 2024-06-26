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После схода поезда в Коми несколько человек находятся в тяжелом состоянии
После схода поезда в Коми несколько человек находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 26.06.2024
После схода поезда в Коми несколько человек находятся в тяжелом состоянии
После схода поезда Воркута — Новороссийск в Коми три человека находятся в тяжелом состоянии, сообщила администрация Воркуты в Telegram-канале. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T21:36
2024-06-26T21:36
2024-06-26T23:43
происшествия
воркута
сход пассажирского поезда с рельс в коми
новороссийск
россия
владимир уйба
следственный комитет россии (ск рф)
северо-западная транспортная прокуратура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн — РИА Новости. После схода поезда Воркута — Новороссийск в Коми три человека находятся в тяжелом состоянии, сообщила администрация Воркуты в Telegram-канале."Поступает уточнение по пострадавшим. Состояние "тяжелый" у трех, а не у десяти человек", — говорится в публикации.При этом, по данным помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, в тяжелом состоянии находятся семь пострадавших, один из которых — ребенок.В среду девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги в Коми. Предварительно, погибших нет, рассказали в Западном межрегиональном управлении на транспорте СК России. Власти Воркуты сообщали, что пострадали примерно 20 человек.По данным администрации Инты, вагоны сошли с рельсов вскоре после отбытия со станции. В поезде находились 232 человека, предположительно, авария произошла из-за подмыва путей.Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку, возбуждено уголовное дело.Движение поездов на этом участке приостановлено, на место происшествия вылетел глава Коми Владимир Уйба.
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Кадры сошедшего с рельсов поезда Воркута-Новороссийск
Не менее 5 человек получили ушибы и порезы после схода вагонов поезда в Коми, их осматривают врачи, сообщают местные власти. В поезде ехали 232 человека, предположительно, авария могла произойти из-за подмыва путей.
2024-06-26T21:36
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происшествия, воркута, сход пассажирского поезда с рельс в коми, новороссийск, россия, владимир уйба, следственный комитет россии (ск рф), северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Воркута, Сход пассажирского поезда с рельс в Коми, Новороссийск, Россия, Владимир Уйба, Следственный комитет России (СК РФ), Северо-Западная транспортная прокуратура
После схода поезда в Коми несколько человек находятся в тяжелом состоянии
Власти Воркуты: после схода поезда в тяжелом состоянии находятся три пассажира