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Женщина, погибшая при падении BMW с парковки в Краснодаре, была беременна - РИА Новости, 26.06.2024
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14:41 26.06.2024 (обновлено: 15:02 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/parkovka-1955589977.html
Женщина, погибшая при падении BMW с парковки в Краснодаре, была беременна
Женщина, погибшая при падении BMW с парковки в Краснодаре, была беременна - РИА Новости, 26.06.2024
Женщина, погибшая при падении BMW с парковки в Краснодаре, была беременна
Водитель и пассажирка BMW, вылетевшего с третьего этажа парковки ТРЦ в Краснодаре, ждали ребенка, рассказал РИА Новости близкий друг погибшего. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T14:41
2024-06-26T15:02
происшествия
краснодар
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КРАСНОДАР, 26 июн — РИА Новости. Водитель и пассажирка BMW, вылетевшего с третьего этажа парковки ТРЦ в Краснодаре, ждали ребенка, рассказал РИА Новости близкий друг погибшего. Трагедия произошла накануне днем на многоуровневой парковке торгово-развлекательного центра на улице Володи Головатого. Находившиеся в салоне 37-летний водитель, женщина и мальчик скончались на месте от полученных травм. "Это ее малыш от первого брака. Она была в положении от него (погибшего водителя. — Прим. ред.). Это их совместный ребенок", — сказал собеседник агентства. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. По данным ведомства, водитель набрал скорость и выехал за пределы ограждения парковки. Иномарка упала на проезжую часть улицы Рашпилевской. По словам мэра Краснодара Евгения Наумова, никто из прохожих не пострадал. Губернатор Вениамин Кондратьев попросил собственника "Галереи" ввести на парковке дополнительные меры безопасности. В полиции РИА Новости заявили, что работу парковки приостановили.
https://ria.ru/20240625/inomarka-1955440194.html
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происшествия, краснодар
Происшествия, Краснодар
Женщина, погибшая при падении BMW с парковки в Краснодаре, была беременна

Водитель и пассажирка BMW, упавшего с парковки в Краснодаре, ждали ребенка

© 23 МВД/TelegramМашина вылетела с третьего этажа крытой парковки из ТРЦ "Галерея" в Краснодаре
Машина вылетела с третьего этажа крытой парковки из ТРЦ Галерея в Краснодаре
© 23 МВД/Telegram
Машина вылетела с третьего этажа крытой парковки из ТРЦ "Галерея" в Краснодаре
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 26 июн — РИА Новости. Водитель и пассажирка BMW, вылетевшего с третьего этажа парковки ТРЦ в Краснодаре, ждали ребенка, рассказал РИА Новости близкий друг погибшего.
Трагедия произошла накануне днем на многоуровневой парковке торгово-развлекательного центра на улице Володи Головатого. Находившиеся в салоне 37-летний водитель, женщина и мальчик скончались на месте от полученных травм.
Момент падения автомобиля с третьего этажа парковки в Краснодаре
Момент вылета иномарки с парковки в Краснодаре попал на видео
25 июня, 20:40
"Это ее малыш от первого брака. Она была в положении от него (погибшего водителя. — Прим. ред.). Это их совместный ребенок", — сказал собеседник агентства.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. По данным ведомства, водитель набрал скорость и выехал за пределы ограждения парковки. Иномарка упала на проезжую часть улицы Рашпилевской.
По словам мэра Краснодара Евгения Наумова, никто из прохожих не пострадал. Губернатор Вениамин Кондратьев попросил собственника "Галереи" ввести на парковке дополнительные меры безопасности. В полиции РИА Новости заявили, что работу парковки приостановили.
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ПроисшествияКраснодар
 
 
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