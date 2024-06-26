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В Курске у отравившихся в суши-баре обнаружили сальмонеллу - РИА Новости, 26.06.2024
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14:42 26.06.2024 (обновлено: 14:52 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/otravlenie-1955590691.html
В Курске у отравившихся в суши-баре обнаружили сальмонеллу
В Курске у отравившихся в суши-баре обнаружили сальмонеллу - РИА Новости, 26.06.2024
В Курске у отравившихся в суши-баре обнаружили сальмонеллу
У нескольких жителей Курска, которые отравились в суши-баре, выявлена сальмонелла, по остальным пациентам результат будет в ближайшее время, сообщил журналистам РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T14:42
2024-06-26T14:52
происшествия
курск
курская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ВОРОНЕЖ, 26 июн - РИА Новости. У нескольких жителей Курска, которые отравились в суши-баре, выявлена сальмонелла, по остальным пациентам результат будет в ближайшее время, сообщил журналистам главный врач Курской областной клинической инфекционной больницы Олег Девянин."У первых пациентов буквально полчаса назад сообщены результаты — выделена сальмонелла у нескольких человек. По остальным проводится работа, думаю, что в ближайшее время будет окончательный результат", — сказал Девянин.По его словам, пациенты поступили с повышенной температурой, интоксикацией, слабостью, рвотой, диарейным и болевым синдромами.С 22 по 24 июня за медицинской помощью обратились 13 человек, употреблявших в пищу рыбу и морепродукты в сливочном соусе в одном из суши-баров Sushi King. Восемь человек, в том числе подросток, с диагнозом "кишечная инфекция" находятся в стационаре в состоянии средней тяжести, ещё пятеро лечатся амбулаторно.Роспотребнадзор по Курской области сообщил, что в одном из филиалов суши-бара проводится эпидемиологическое расследование. Ведомство добавило, что работа предприятия приостановлена, однако не уточнило, речь идет об одном филиале или всей сети кафе. Корреспондент РИА Новости выяснил, что некоторые филиалы сети продолжают принимать заказы.
https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html
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происшествия, курск, курская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Курск, Курская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Курске у отравившихся в суши-баре обнаружили сальмонеллу

Врач: сальмонелла выявлена у нескольких жителей Курска, отравившихся в суши-баре

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 26 июн - РИА Новости. У нескольких жителей Курска, которые отравились в суши-баре, выявлена сальмонелла, по остальным пациентам результат будет в ближайшее время, сообщил журналистам главный врач Курской областной клинической инфекционной больницы Олег Девянин.
«
"У первых пациентов буквально полчаса назад сообщены результаты — выделена сальмонелла у нескольких человек. По остальным проводится работа, думаю, что в ближайшее время будет окончательный результат", — сказал Девянин.
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По его словам, пациенты поступили с повышенной температурой, интоксикацией, слабостью, рвотой, диарейным и болевым синдромами.
С 22 по 24 июня за медицинской помощью обратились 13 человек, употреблявших в пищу рыбу и морепродукты в сливочном соусе в одном из суши-баров Sushi King. Восемь человек, в том числе подросток, с диагнозом "кишечная инфекция" находятся в стационаре в состоянии средней тяжести, ещё пятеро лечатся амбулаторно.
Роспотребнадзор по Курской области сообщил, что в одном из филиалов суши-бара проводится эпидемиологическое расследование. Ведомство добавило, что работа предприятия приостановлена, однако не уточнило, речь идет об одном филиале или всей сети кафе. Корреспондент РИА Новости выяснил, что некоторые филиалы сети продолжают принимать заказы.
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ПроисшествияКурскКурская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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