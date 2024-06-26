https://ria.ru/20240626/otravlenie-1955590691.html

В Курске у отравившихся в суши-баре обнаружили сальмонеллу

В Курске у отравившихся в суши-баре обнаружили сальмонеллу - РИА Новости, 26.06.2024

В Курске у отравившихся в суши-баре обнаружили сальмонеллу

У нескольких жителей Курска, которые отравились в суши-баре, выявлена сальмонелла, по остальным пациентам результат будет в ближайшее время, сообщил журналистам РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T14:42

2024-06-26T14:42

2024-06-26T14:52

происшествия

курск

курская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ВОРОНЕЖ, 26 июн - РИА Новости. У нескольких жителей Курска, которые отравились в суши-баре, выявлена сальмонелла, по остальным пациентам результат будет в ближайшее время, сообщил журналистам главный врач Курской областной клинической инфекционной больницы Олег Девянин."У первых пациентов буквально полчаса назад сообщены результаты — выделена сальмонелла у нескольких человек. По остальным проводится работа, думаю, что в ближайшее время будет окончательный результат", — сказал Девянин.По его словам, пациенты поступили с повышенной температурой, интоксикацией, слабостью, рвотой, диарейным и болевым синдромами.С 22 по 24 июня за медицинской помощью обратились 13 человек, употреблявших в пищу рыбу и морепродукты в сливочном соусе в одном из суши-баров Sushi King. Восемь человек, в том числе подросток, с диагнозом "кишечная инфекция" находятся в стационаре в состоянии средней тяжести, ещё пятеро лечатся амбулаторно.Роспотребнадзор по Курской области сообщил, что в одном из филиалов суши-бара проводится эпидемиологическое расследование. Ведомство добавило, что работа предприятия приостановлена, однако не уточнило, речь идет об одном филиале или всей сети кафе. Корреспондент РИА Новости выяснил, что некоторые филиалы сети продолжают принимать заказы.

https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html

https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html

курск

курская область

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происшествия, курск, курская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)