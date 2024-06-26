https://ria.ru/20240626/otravlenie-1955549353.html
В Курске число отравившихся морепродуктами выросло до 13 человек
В Курске число отравившихся морепродуктами выросло до 13 человек - РИА Новости, 26.06.2024
В Курске число отравившихся морепродуктами выросло до 13 человек
Число отравившихся, предположительно, морепродуктами в Курске выросло до 13 человек, они проходят амбулаторное лечение, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T12:27
2024-06-26T12:27
2024-06-26T12:27
происшествия
здоровье - общество
курск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931239715_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_d8c760477d4e1ca7eb6cf9f5bf39066d.jpg
ВОРОНЕЖ, 26 июн - РИА Новости. Число отравившихся, предположительно, морепродуктами в Курске выросло до 13 человек, они проходят амбулаторное лечение, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре по региону. "Ещё два человека с характерными симптомами обратились за медпомощью. Сейчас они проходят амбулаторное лечение", - сказали в ведомстве. Как ранее сообщали региональные Минздрав и Роспотребнадзор, с 22 по 24 июня за медпомощью обратились 11 человек, употреблявших в пищу рыбо- и морепродукты в сливочном соусе в одном из предприятий "Sushi King". Восемь человек, в том числе подросток, с диагнозом "кишечная инфекция" находятся в стационаре в состоянии средней тяжести, ещё трое лечатся амбулаторно. Специалисты выявляют причину отравления.
https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html
курск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931239715_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_bf4cb9cd20ba6955daf3542136e3d969.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, курск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Курск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Курске число отравившихся морепродуктами выросло до 13 человек
Число отравившихся морепродуктами в Курске выросло с 11 до 13 человек