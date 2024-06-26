https://ria.ru/20240626/otravlenie-1955549353.html

В Курске число отравившихся морепродуктами выросло до 13 человек

В Курске число отравившихся морепродуктами выросло до 13 человек - РИА Новости, 26.06.2024

В Курске число отравившихся морепродуктами выросло до 13 человек

Число отравившихся, предположительно, морепродуктами в Курске выросло до 13 человек, они проходят амбулаторное лечение, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T12:27

2024-06-26T12:27

2024-06-26T12:27

происшествия

здоровье - общество

курск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ВОРОНЕЖ, 26 июн - РИА Новости. Число отравившихся, предположительно, морепродуктами в Курске выросло до 13 человек, они проходят амбулаторное лечение, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре по региону. "Ещё два человека с характерными симптомами обратились за медпомощью. Сейчас они проходят амбулаторное лечение", - сказали в ведомстве. Как ранее сообщали региональные Минздрав и Роспотребнадзор, с 22 по 24 июня за медпомощью обратились 11 человек, употреблявших в пищу рыбо- и морепродукты в сливочном соусе в одном из предприятий "Sushi King". Восемь человек, в том числе подросток, с диагнозом "кишечная инфекция" находятся в стационаре в состоянии средней тяжести, ещё трое лечатся амбулаторно. Специалисты выявляют причину отравления.

https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html

курск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, здоровье - общество, курск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)