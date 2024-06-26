https://ria.ru/20240626/otravlenie-1955506193.html

В Курске одиннадцать человек отравились предположительно морепродуктами

В Курске одиннадцать человек отравились предположительно морепродуктами - РИА Новости, 26.06.2024

В Курске одиннадцать человек отравились предположительно морепродуктами

Одиннадцать человек, в том числе один подросток, отравились, предположительно, морепродуктами в Курске, восемь из них госпитализированы в состоянии средней... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T09:53

2024-06-26T09:53

2024-06-26T10:27

происшествия

курск

курская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ВОРОНЕЖ, 26 июн - РИА Новости. Одиннадцать человек, в том числе один подросток, отравились, предположительно, морепродуктами в Курске, восемь из них госпитализированы в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в региональном минздраве."Восемь человек в состоянии средней тяжести с диагнозом "кишечная инфекция" проходят лечение в стационаре областной инфекционной больницы имени Семашко. Среди них подросток 16 лет… Ещё трое взрослых лечатся амбулаторно", — сообщили в минздраве Курской области.По информации властей, жители обратились за медицинской помощью в период с 22 по 24 июня. Сейчас они получают лечение, их состояние не вызывает опасений, заверили в минздраве."Управление Роспотребнадзора по Курской области проводит санитарно-эпидемиологические мероприятия в связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции у 11 человек, употреблявших в пищу рыбо- и морепродукты в сливочном соусе в одном из предприятий "Sushi King", — сообщили на сайте Роспотребнадзора по Курской области.Специалисты отобрали пробы пищи и сырья для исследования, провели обследование персонала и санитарного состояния объекта."В связи с выявленными нарушениями вынесен запрет на осуществление деятельности, подготовлены материалы в суд", — добавили в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20240618/otravlenie-1953583907.html

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курск

курская область

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происшествия, курск, курская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)