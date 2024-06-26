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МИД ФРГ осудил решение России по ограничению доступа к 81 европейскому СМИ - РИА Новости, 26.06.2024
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18:11 26.06.2024 (обновлено: 18:13 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/osuzhdenie-1955669231.html
МИД ФРГ осудил решение России по ограничению доступа к 81 европейскому СМИ
МИД ФРГ осудил решение России по ограничению доступа к 81 европейскому СМИ - РИА Новости, 26.06.2024
МИД ФРГ осудил решение России по ограничению доступа к 81 европейскому СМИ
МИД Германии резко осудил в своём заявлении введение Россией ответных мер в отношении 81 европейского СМИ. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T18:11
2024-06-26T18:13
в мире
франция
россия
австрия
сергей лавров
евросоюз
европарламент
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. МИД Германии резко осудил в своём заявлении введение Россией ответных мер в отношении 81 европейского СМИ. "Мы резко осуждаем закрытие 81 европейского СМИ в России. Это нельзя ничем оправдать", - говорится на странице МИД ФРГ в социальной сети Х. В ЕС с 25 июня вступил в силу запрет доступа к материалам очередных российских СМИ, включая РИА Новости, "Известия" и "Российскую газету", а также зарегистрированному в Евросоюзе медиа Voice of Europe. Россия в качестве ответной меры ограничивает доступ на своей территории к вещательным ресурсам ряда СМИ стран-членов Евросоюза, заявили во вторник в российском МИД. Всего под российские ответные ограничения попало 81 издание из Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Мальты, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, Эстонии и ряд общеевропейских СМИ. Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными. За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещания на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры.
https://ria.ru/20240624/sanktsii-1955092531.html
https://ria.ru/20240626/prizyv-1955476808.html
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в мире, франция, россия, австрия, сергей лавров, евросоюз, европарламент, санкции в отношении россии
В мире, Франция, Россия, Австрия, Сергей Лавров, Евросоюз, Европарламент, Санкции в отношении России
МИД ФРГ осудил решение России по ограничению доступа к 81 европейскому СМИ

МИД ФРГ: ограничение РФ доступа к 81 европейскому СМИ нельзя ничем оправдать

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкПосетители на смотровой площадке Рейхстага
Посетители на смотровой площадке Рейхстага - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. МИД Германии резко осудил в своём заявлении введение Россией ответных мер в отношении 81 европейского СМИ.
"Мы резко осуждаем закрытие 81 европейского СМИ в России. Это нельзя ничем оправдать", - говорится на странице МИД ФРГ в социальной сети Х.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
В Совфеде прокомментировали новые санкции ЕС против России
24 июня, 15:54
В ЕС с 25 июня вступил в силу запрет доступа к материалам очередных российских СМИ, включая РИА Новости, "Известия" и "Российскую газету", а также зарегистрированному в Евросоюзе медиа Voice of Europe.
Россия в качестве ответной меры ограничивает доступ на своей территории к вещательным ресурсам ряда СМИ стран-членов Евросоюза, заявили во вторник в российском МИД. Всего под российские ответные ограничения попало 81 издание из Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Мальты, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, Эстонии и ряд общеевропейских СМИ.
Лидер французской партии Патриоты Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
"Око за око". Во Франции выступили со срочным призывом после решения России
Вчера, 04:00
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещания на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры.
Глава МИД Чехии Ян Липавский - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Глава МИД Чехии осудил блокировку Россией ряда европейских СМИ
Вчера, 02:00
 
В миреФранцияРоссияАвстрияСергей ЛавровЕвросоюзЕвропарламентСанкции в отношении России
 
 
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