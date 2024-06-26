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Министр обороны Израиля заявил о прогрессе в ситуации с поставками оружия - РИА Новости, 26.06.2024
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20:15 26.06.2024 (обновлено: 20:20 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/oruzhie-1955694497.html
Министр обороны Израиля заявил о прогрессе в ситуации с поставками оружия
Министр обороны Израиля заявил о прогрессе в ситуации с поставками оружия - РИА Новости, 26.06.2024
Министр обороны Израиля заявил о прогрессе в ситуации с поставками оружия
Министр обороны Израиля Йоав Галант после встречи с чиновниками США в Вашингтоне заявил о значительном прогрессе в разрешении ситуации с задержками поставок... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T20:15
2024-06-26T20:20
в мире
сша
израиль
джейк салливан
вашингтон (штат)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 июн - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант после встречи с чиновниками США в Вашингтоне заявил о значительном прогрессе в разрешении ситуации с задержками поставок американского оружия в Израиль."Достигнут значительный прогресс, устранены препятствия... для продвижения всех вопросов, стоящих на повестке дня, включая вопрос оснащения и вооружений, которые нам необходимо доставить в Государство Израиль", - заявил Галант, высказывание которого приводит 12-й канал израильского телевидения.Ранее в среду Галант встретился в Белом доме с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном для обсуждения широкого круга вопросов.
https://ria.ru/20240626/konflikt-1915630213.html
сша
израиль
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в мире, сша, израиль, джейк салливан, вашингтон (штат)
В мире, США, Израиль, Джейк Салливан, Вашингтон (штат)
Министр обороны Израиля заявил о прогрессе в ситуации с поставками оружия

Министр обороны Израиля заявил о прогрессе в ситуации с поставками оружия США

© AP Photo / Jacquelyn MartinЙоав Галант
Йоав Галант - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Йоав Галант. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 июн - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант после встречи с чиновниками США в Вашингтоне заявил о значительном прогрессе в разрешении ситуации с задержками поставок американского оружия в Израиль.
"Достигнут значительный прогресс, устранены препятствия... для продвижения всех вопросов, стоящих на повестке дня, включая вопрос оснащения и вооружений, которые нам необходимо доставить в Государство Израиль", - заявил Галант, высказывание которого приводит 12-й канал израильского телевидения.
Ранее в среду Галант встретился в Белом доме с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном для обсуждения широкого круга вопросов.
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