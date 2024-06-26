https://ria.ru/20240626/oruzhie-1955694497.html

Министр обороны Израиля заявил о прогрессе в ситуации с поставками оружия

Министр обороны Израиля заявил о прогрессе в ситуации с поставками оружия - РИА Новости, 26.06.2024

Министр обороны Израиля заявил о прогрессе в ситуации с поставками оружия

Министр обороны Израиля Йоав Галант после встречи с чиновниками США в Вашингтоне заявил о значительном прогрессе в разрешении ситуации с задержками поставок... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T20:15

2024-06-26T20:15

2024-06-26T20:20

в мире

сша

израиль

джейк салливан

вашингтон (штат)

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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 июн - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант после встречи с чиновниками США в Вашингтоне заявил о значительном прогрессе в разрешении ситуации с задержками поставок американского оружия в Израиль."Достигнут значительный прогресс, устранены препятствия... для продвижения всех вопросов, стоящих на повестке дня, включая вопрос оснащения и вооружений, которые нам необходимо доставить в Государство Израиль", - заявил Галант, высказывание которого приводит 12-й канал израильского телевидения.Ранее в среду Галант встретился в Белом доме с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном для обсуждения широкого круга вопросов.

https://ria.ru/20240626/konflikt-1915630213.html

сша

израиль

вашингтон (штат)

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в мире, сша, израиль, джейк салливан, вашингтон (штат)