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Министр обороны Израиля заявил о прогрессе в ситуации с поставками оружия
Министр обороны Израиля заявил о прогрессе в ситуации с поставками оружия - РИА Новости, 26.06.2024
Министр обороны Израиля заявил о прогрессе в ситуации с поставками оружия
Министр обороны Израиля Йоав Галант после встречи с чиновниками США в Вашингтоне заявил о значительном прогрессе в разрешении ситуации с задержками поставок... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T20:15
2024-06-26T20:15
2024-06-26T20:20
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 июн - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант после встречи с чиновниками США в Вашингтоне заявил о значительном прогрессе в разрешении ситуации с задержками поставок американского оружия в Израиль."Достигнут значительный прогресс, устранены препятствия... для продвижения всех вопросов, стоящих на повестке дня, включая вопрос оснащения и вооружений, которые нам необходимо доставить в Государство Израиль", - заявил Галант, высказывание которого приводит 12-й канал израильского телевидения.Ранее в среду Галант встретился в Белом доме с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном для обсуждения широкого круга вопросов.
https://ria.ru/20240626/konflikt-1915630213.html
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в мире, сша, израиль, джейк салливан, вашингтон (штат)
В мире, США, Израиль, Джейк Салливан, Вашингтон (штат)
Министр обороны Израиля заявил о прогрессе в ситуации с поставками оружия
Министр обороны Израиля заявил о прогрессе в ситуации с поставками оружия США