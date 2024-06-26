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В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 26.06.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности
Сигнал о ракетной опасности в Белгороде, Белгородском районе и городе Шебекино отменен, сообщили в Telegram-канале администрации Белгорода. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T19:50
2024-06-26T19:50
2024-06-26T19:50
специальная военная операция на украине
белгородский район
белгород
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БЕЛГОРОД, 26 июн - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде, Белгородском районе и городе Шебекино отменен, сообщили в Telegram-канале администрации Белгорода. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 19.23 мск. Через восемь минут тревогу отменили. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, город Шебекино. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Белгородский район, Белгород, Происшествия, Шебекино
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде, Белгородском районе и Шебекино отменили сигнал ракетной опасности