https://ria.ru/20240626/opasnost-1955548253.html

В Курской области отменили ракетную опасность

В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 26.06.2024

В Курской области отменили ракетную опасность

Ракетная опасность отменена в Курской области спустя почти полчаса, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T12:23

2024-06-26T12:23

2024-06-26T12:23

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

алексей смирнов (политик)

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ВОРОНЕЖ, 26 июн - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской области спустя почти полчаса, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. Смирнов сообщил о запуске сигнала ракетной опасности в Курской области в 11.36. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", — сообщил он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курская область, алексей смирнов (политик)