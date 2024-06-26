https://ria.ru/20240626/opasnost-1955548253.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 26.06.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Курской области спустя почти полчаса, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T12:23
2024-06-26T12:23
2024-06-26T12:23
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
алексей смирнов (политик)
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ВОРОНЕЖ, 26 июн - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской области спустя почти полчаса, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. Смирнов сообщил о запуске сигнала ракетной опасности в Курской области в 11.36. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", — сообщил он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области отменили ракетную опасность
Врио губернатора Смирнов: в Курской области отменили ракетную опасность