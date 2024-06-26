https://ria.ru/20240626/opasnost-1955533471.html
В Курской области запустили сигнал ракетной опасности
В Курской области запустили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 26.06.2024
В Курской области запустили сигнал ракетной опасности
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в своём Telegram-канале о запуске сигнала ракетной опасности в регионе и призвал спрятаться в укрытиях. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T11:41
2024-06-26T11:41
2024-06-26T11:43
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 26 июн - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в своём Telegram-канале о запуске сигнала ракетной опасности в регионе и призвал спрятаться в укрытиях."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", — сообщил Смирнов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия
В Курской области запустили сигнал ракетной опасности
Врио губернатора Смирнов: сигнал ракетной опасности запустили в Курской области