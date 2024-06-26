https://ria.ru/20240626/opasnost-1955487879.html

В Белгородской области отменили ракетную опасность

В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 26.06.2024

В Белгородской области отменили ракетную опасность

Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T07:52

2024-06-26T07:52

2024-06-26T08:01

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

россия

безопасность

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 26 июн - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Ракетная опасность была объявлена на всей территории региона в 07.17 мск, через 14 минут отменили угрозу. "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении губернатора.

https://ria.ru/20240625/minoborony-1955308087.html

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белгородская область, вячеслав гладков, россия, безопасность, вооруженные силы украины