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В Белгородской области отменили ракетную опасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 26.06.2024
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T07:52
2024-06-26T07:52
2024-06-26T08:01
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
россия
безопасность
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 26 июн - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Ракетная опасность была объявлена на всей территории региона в 07.17 мск, через 14 минут отменили угрозу. "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении губернатора.
https://ria.ru/20240625/minoborony-1955308087.html
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белгородская область, вячеслав гладков, россия, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области отменили ракетную опасность
В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности