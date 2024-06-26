https://ria.ru/20240626/ogranicheniya-1955482903.html

США стремятся ограничивать свободу слова повсеместно, заявила юрист Ассанжа

США стремятся ограничивать свободу слова повсеместно, заявила юрист Ассанжа - РИА Новости, 26.06.2024

США стремятся ограничивать свободу слова повсеместно, заявила юрист Ассанжа

США стремятся ограничивать свободу слова повсеместно, этому необходимо противостоять, заявила австралийский юрист-правозащитник и член юридической команды... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T06:26

2024-06-26T06:26

2024-06-26T06:26

в мире

сша

северные марианские острова

джулиан ассанж

wikileaks

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. США стремятся ограничивать свободу слова повсеместно, этому необходимо противостоять, заявила австралийский юрист-правозащитник и член юридической команды основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа Дженнифер Робинсон в эфире телеканала ABC. "США стремятся осуществлять повсеместную юрисдикцию над всеми вами, не предоставляя вам конституционной защиты свободы слова, и любой, кто заботится о свободе слова и демократической подотчетности, должен противостоять этому", - заявила Робинсон, выступая перед прессой после судебного слушания Ассанжа. Она добавила, что ее команда "продолжит борьбу" за Ассанжа и его права. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. Cуд Северных Марианских остров приговорил основателя Wikileaks к уже отбытому сроку и освободил, указав, что дело закрыто. Освобождение Ассанжа ранее приветствовали президенты Мексики, Колумбии, Бразилии, Кубы и Никарагуа. В международной федерации журналистов назвали это событие победой журналистов всего мира. Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом Wikileaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. В США основателю Wikileaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.

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https://ria.ru/20240625/simonyan-1955433744.html

сша

северные марианские острова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, северные марианские острова, джулиан ассанж, wikileaks