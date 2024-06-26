https://ria.ru/20240626/ogranicheniya-1955482903.html
США стремятся ограничивать свободу слова повсеместно, заявила юрист Ассанжа
США стремятся ограничивать свободу слова повсеместно, заявила юрист Ассанжа - РИА Новости, 26.06.2024
США стремятся ограничивать свободу слова повсеместно, заявила юрист Ассанжа
США стремятся ограничивать свободу слова повсеместно, этому необходимо противостоять, заявила австралийский юрист-правозащитник и член юридической команды... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T06:26
2024-06-26T06:26
2024-06-26T06:26
в мире
сша
северные марианские острова
джулиан ассанж
wikileaks
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155967/66/1559676657_0:0:2836:1595_1920x0_80_0_0_20b78d75bace16363c152d07c2b154ed.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. США стремятся ограничивать свободу слова повсеместно, этому необходимо противостоять, заявила австралийский юрист-правозащитник и член юридической команды основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа Дженнифер Робинсон в эфире телеканала ABC. "США стремятся осуществлять повсеместную юрисдикцию над всеми вами, не предоставляя вам конституционной защиты свободы слова, и любой, кто заботится о свободе слова и демократической подотчетности, должен противостоять этому", - заявила Робинсон, выступая перед прессой после судебного слушания Ассанжа. Она добавила, что ее команда "продолжит борьбу" за Ассанжа и его права. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. Cуд Северных Марианских остров приговорил основателя Wikileaks к уже отбытому сроку и освободил, указав, что дело закрыто. Освобождение Ассанжа ранее приветствовали президенты Мексики, Колумбии, Бразилии, Кубы и Никарагуа. В международной федерации журналистов назвали это событие победой журналистов всего мира. Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом Wikileaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. В США основателю Wikileaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.
https://ria.ru/20240625/karlson-1955209822.html
https://ria.ru/20240625/simonyan-1955433744.html
сша
северные марианские острова
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155967/66/1559676657_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fdf3d555306e8b34c7877fb64e5a26cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, северные марианские острова, джулиан ассанж, wikileaks
В мире, США, Северные Марианские острова, Джулиан Ассанж, WikiLeaks
США стремятся ограничивать свободу слова повсеместно, заявила юрист Ассанжа
Юрист Робинсон: нужно противостоять попыткам США ограничить свободу слова
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. США стремятся ограничивать свободу слова повсеместно, этому необходимо противостоять, заявила австралийский юрист-правозащитник и член юридической команды основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа Дженнифер Робинсон в эфире телеканала ABC.
"США стремятся осуществлять повсеместную юрисдикцию над всеми вами, не предоставляя вам конституционной защиты свободы слова, и любой, кто заботится о свободе слова и демократической подотчетности, должен противостоять этому", - заявила Робинсон, выступая перед прессой после судебного слушания Ассанжа.
Она добавила, что ее команда "продолжит борьбу" за Ассанжа и его права.
Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. Cуд Северных Марианских остров
приговорил основателя Wikileaks к уже отбытому сроку и освободил, указав, что дело закрыто.
Освобождение Ассанжа ранее приветствовали президенты Мексики
, Колумбии
, Бразилии
, Кубы
и Никарагуа
. В международной федерации журналистов назвали это событие победой журналистов всего мира.
Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом Wikileaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде
в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
В США основателю Wikileaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.