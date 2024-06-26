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СБУ заподозрила двоих жителей Одессы в поджогах автомобилей военных - РИА Новости, 26.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:42 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/odessa-1955616549.html
СБУ заподозрила двоих жителей Одессы в поджогах автомобилей военных
СБУ заподозрила двоих жителей Одессы в поджогах автомобилей военных - РИА Новости, 26.06.2024
СБУ заподозрила двоих жителей Одессы в поджогах автомобилей военных
Украинские правоохранители задержали в Одессе двух граждан по подозрению в совершении поджогов автомобилей военнослужащих ВСУ, сообщила в среду служба... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T15:42
2024-06-26T15:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесса
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Украинские правоохранители задержали в Одессе двух граждан по подозрению в совершении поджогов автомобилей военнослужащих ВСУ, сообщила в среду служба безопасности Украины в Telegram-канале. "Служба безопасности и национальная полиция предотвратили серию терактов в Одессе. В результате комплексных мероприятий в областном центре задержаны двое мужчин", - говорится в сообщении спецслужбы. Утверждается, что задержанные якобы готовили поджоги по заказу российской спецслужбы. В СБУ сообщили, что подозреваемым уже удалось сжечь служебный автомобиль военнослужащего из бригады ВСУ, которая дислоцируется на территории региона. Задержанным предъявлено обвинение по статье уголовного кодекса Украины "Террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц, причинивший значительный имущественный ущерб". Если их вину докажут, им грозит наказание до 12 лет тюрьмы. Как сообщало 11 июня украинское издание "Страна", на Украине начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Кроме того, как сообщает издание, военные стали клеить на свои микроавтобусы на черных номерах надпись "Не ТЦК" (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.), чтобы их не перепутали с военкоматами. В сети Интернет широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
https://ria.ru/20240611/draka-1952232390.html
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https://ria.ru/20240604/video-1950302392.html
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в мире, украина, одесса, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесса, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
СБУ заподозрила двоих жителей Одессы в поджогах автомобилей военных

СБУ задержала двух жителей Одессы по подозрению в поджогах автомобилей военных

© iStock.com / MultipediaВид на Одессу
Вид на Одессу - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© iStock.com / Multipedia
Вид на Одессу. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Украинские правоохранители задержали в Одессе двух граждан по подозрению в совершении поджогов автомобилей военнослужащих ВСУ, сообщила в среду служба безопасности Украины в Telegram-канале.
"Служба безопасности и национальная полиция предотвратили серию терактов в Одессе. В результате комплексных мероприятий в областном центре задержаны двое мужчин", - говорится в сообщении спецслужбы.
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Утверждается, что задержанные якобы готовили поджоги по заказу российской спецслужбы. В СБУ сообщили, что подозреваемым уже удалось сжечь служебный автомобиль военнослужащего из бригады ВСУ, которая дислоцируется на территории региона.
Задержанным предъявлено обвинение по статье уголовного кодекса Украины "Террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц, причинивший значительный имущественный ущерб". Если их вину докажут, им грозит наказание до 12 лет тюрьмы.
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Как сообщало 11 июня украинское издание "Страна", на Украине начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Кроме того, как сообщает издание, военные стали клеить на свои микроавтобусы на черных номерах надпись "Не ТЦК" (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.), чтобы их не перепутали с военкоматами.
В сети Интернет широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОдессаВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
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