https://ria.ru/20240626/odessa-1955616549.html

СБУ заподозрила двоих жителей Одессы в поджогах автомобилей военных

СБУ заподозрила двоих жителей Одессы в поджогах автомобилей военных - РИА Новости, 26.06.2024

СБУ заподозрила двоих жителей Одессы в поджогах автомобилей военных

Украинские правоохранители задержали в Одессе двух граждан по подозрению в совершении поджогов автомобилей военнослужащих ВСУ, сообщила в среду служба... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T15:42

2024-06-26T15:42

2024-06-26T15:42

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Украинские правоохранители задержали в Одессе двух граждан по подозрению в совершении поджогов автомобилей военнослужащих ВСУ, сообщила в среду служба безопасности Украины в Telegram-канале. "Служба безопасности и национальная полиция предотвратили серию терактов в Одессе. В результате комплексных мероприятий в областном центре задержаны двое мужчин", - говорится в сообщении спецслужбы. Утверждается, что задержанные якобы готовили поджоги по заказу российской спецслужбы. В СБУ сообщили, что подозреваемым уже удалось сжечь служебный автомобиль военнослужащего из бригады ВСУ, которая дислоцируется на территории региона. Задержанным предъявлено обвинение по статье уголовного кодекса Украины "Террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц, причинивший значительный имущественный ущерб". Если их вину докажут, им грозит наказание до 12 лет тюрьмы. Как сообщало 11 июня украинское издание "Страна", на Украине начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Кроме того, как сообщает издание, военные стали клеить на свои микроавтобусы на черных номерах надпись "Не ТЦК" (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.), чтобы их не перепутали с военкоматами. В сети Интернет широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.

https://ria.ru/20240611/draka-1952232390.html

https://ria.ru/20240608/ukraina-1951352054.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, одесса, вооруженные силы украины, служба безопасности украины