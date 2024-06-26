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Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Кирилловку - РИА Новости, 26.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:22 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/obstrel-1955711251.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Кирилловку
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Кирилловку - РИА Новости, 26.06.2024
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Кирилловку
Украинские войска выпустили 21 снаряд по Донецку, Горловке и Кирилловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T22:22
2024-06-26T22:22
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
украина
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили 21 снаряд по Донецку, Горловке и Кирилловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.00 - населенный пункт Новоукраинка - населенный пункт Кирилловка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале представительства. Донецк подвергся обстрелам с 18.30 по 22.00, по городу выпустили 10 снарядов калибра 155 миллиметров. Горловку обстреляли с 19.00 по 20.50, всего было выпущено семь кассетных снарядов того же калибра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html
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донецк, горловка, украина, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Украина, НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Кирилловку

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 21 снаряд по Донецку, Горловке и Кирилловке в ДНР

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили 21 снаряд по Донецку, Горловке и Кирилловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.00 - населенный пункт Новоукраинка - населенный пункт Кирилловка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале представительства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Донецк подвергся обстрелам с 18.30 по 22.00, по городу выпустили 10 снарядов калибра 155 миллиметров. Горловку обстреляли с 19.00 по 20.50, всего было выпущено семь кассетных снарядов того же калибра.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
НАТО оставила Украину без главного
17 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаУкраинаНАТОСЦККПроисшествия
 
 
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