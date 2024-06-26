Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Кирилловку
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 21 снаряд по Донецку, Горловке и Кирилловке в ДНР
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили 21 снаряд по Донецку, Горловке и Кирилловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.00 - населенный пункт Новоукраинка - населенный пункт Кирилловка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале представительства.
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Донецк подвергся обстрелам с 18.30 по 22.00, по городу выпустили 10 снарядов калибра 155 миллиметров. Горловку обстреляли с 19.00 по 20.50, всего было выпущено семь кассетных снарядов того же калибра.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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