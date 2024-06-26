Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 18 снарядов по Донецку и Горловке
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска менее, чем за час выпустили 18 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред) по направлению: 17.25 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский Район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале представительства.
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После этого с 17.35 по 18.05 украинские войска выпустили еще 15 снарядов по Никитовскому району Горловки, а также Кировскому и Петровскому районам Донецка.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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